Herbert: "Leclerc'in, Verstappen ve Hamilton'a ulaşmasını engelleyen kusuru yaptığı hatalar"

Leclerc, 2022 sezonunu şampiyona ikincisi olarak tamamladı. Ancak 2023'e geldiğimizde Hamilton, Fernando Alonso ve Sergio Perez'in sıralamada kendisini geride bırakmasıyla beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Bu, 26 yaşında Ferrari'de beklediği başarıyı elde edemeyen Leclerc için bir başka zor yılın işareti ve Herbert onun sporun en iyilerinden biri olmasını engelleyen bir kusur olduğuna inanıyor.

Leclerc altı yıllık kariyeri boyunca bir dizi yüksek profilli hata yaptı. 2023'e ilk iki yarışta sadece altı puan alarak başladı ve sonraki üç yarış hafta sonu boyunca dört kaza geçirdi.

Zayıf olan şampiyonluk umudu da böylece çabucak sönmüş oldu. Bugüne kadarki F1 kariyerinde birkaç kez gerçekleşen bir eğilim. Herbert'in griddeki en iyiler arasında olmadığına inanmasına neden olan şey hatalara karşı bu duyarlılığı oldu.

PlanetF1.com'a verdiği demeçte Herbert, "Eleştirel olmam gerekirse, sanırım hepimizin gördüğü tek şey bu hatalar. Bu hataları Max'te göremezsiniz, Lewis'te de göremezsiniz."

"Bence genel olarak son birkaç yılda belki birkaç tane oldu ama onlar şampiyonlukları kazanırken bu hatalar olmadı." dedi.

Herbert'in asla hata yapmadıklarını söylerken sadece şimdiki takımları ve pilotları kastetmiyor. Tüm büyük Dünya Şampiyonları tutarlılıklarında neredeyse hatasız olduğunu söyledi.

Charles Leclerc, Ferrari

Lotus'un eski pilotu, "Dünya Şampiyonu olan pilotların gücü budur, Senna, Prost, Lauda ve benzerlerine kadar giderseniz, diğer pilotların yaptığını gördüğümüz hataları yapmadan her seferinde bunu başarma yeteneğine sahiptirler."

"Ve bu hataları yapan sürücüler genellikle kendilerini bir Dünya Şampiyonası kazanacak konuma getirmek için asla tam olarak geri dönemezler."

"Ama bence Charles yıl sonunda doğru yönde ilerlediğini gösterdi. Max ve Lewis'e saldırabilir mi? Kesinlikle yapabilir ve bunu kanıtladı."

"Yaşadıkları mücadeleler, Max ile yaşadığı teker teker mücadeleler, birbirlerine saygı duyuyorlar, bence bu çok çok önemli."

"Ama her şeyi, tüm paketi bir araya getirmek, kokpitteyken yapmanız gerekeni üretebilmeniz için size doğru hisleri veriyor." dedi.