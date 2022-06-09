Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var"

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Uzun yıllar çabaladıktan sonra Ferrari nihayet mevcut F1 aracıyla galibiyet ve şampiyonluk için çekişecek noktaya geldi.

İtalyan ekip bunun için Red Bull'a karşı yarışıyor ve Charles Leclerc, İspanya'da yolda kalmasının ardından şampiyona liderliğini Max Verstappen'e kaybetti.

Monako'da lider götürdüğü yarışı strateji hatalarıyla kaybeden Monakolu pilot, hafta sonunu dördüncü sırada tamamladı ve hayal kırıklığı daha da arttı.

Bunun öncesinde Emilia Romagna GP'de ikincilik için zorlarken spin atmış ve önemli puanlar kaybetmişti.

Sonuç olarak Ferrari ve Leclerc artık bir ivme yakalamak istiyor. Johnny Herbert'a göre de Bakü, bunun için iyi bir yer olabilir.

Eski İngiliz F1 pilotu olan Herbert, "Ferrari umarım Bakü'ye pozitif bir ruh hali içerisinde gider. Charles geçen yıl burada pole pozisyonu kazanmıştı."

"Ferrari, son yarışta taktiksel anlamda iyi bir iş çıkaramadı ve Charles'ın galibiyet şansı elinden alındı. Fakat o güçlü bir zihne sahip güçlü bir adam."

"Bu yüzden de belirli anlarda gerçekten zekice şeyler yapıyor. Kötü bir yarış geçirdiği zaman bu, aklının bir köşesinde kalabiliyor fakat sonrasında yoluna güçlü şekilde devam ediyor."

"Yarış kazanabileceği bir araca sahip olduğunu biliyor. Sadece şansın onun yanında olması gerekiyor."

"Eğer durum böyle olursa, yarışlarda baskın olabilir. Azerbaycan Grand Prix'sinin Ferrari'nin tekrar kazanması için harika bir yer olduğunu düşünüyorum."

"Charles son iki yarışta kazanacak gibiydi fakat şans ondan tarafa değildi. Ne kadar güçlü bir performans sergileyeceklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Fakat eminim her şeyi yoluna koyacaklar." dedi.