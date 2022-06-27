Herbert: "Lawrence, bir noktada Lance'i takımdan gönderebilir"

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Lance Stroll, Formula 3 şampiyonluğunun ardından 2017 yılında Williams ile Formula 1'e adım attı ve geride kalan yıllarda üç kez podyum alıp, zaman zaman güçlü performanslar sergilese de hiçbir zaman istikrar yakalayamadı.

Geçen yıl tecrübeli takım arkadaşı Sebastian Vettel'in gerisinde kalan Kanadalı pilot, bu yıl da yine Alman pilotun gerisinde yer alıyor.

Aston Martin şu anda Lance'in babası Lawrence tarafından yönetiliyor ve bundan ötürü genç sürücünün uzun yıllar burada kalabileceği düşünülüyor.

Fakat Sky Sports yorumcusu Johnny Herbert, Lawrence'in kendi çıkarlarını düşünerek, Lance'i takımdan göndermek zorunda kalabileceğine inanıyor.

Herbert, "Lance son zamanlarda bazı zorluklar yaşıyor."

"Eğer performansını yükseltemezse, bir noktada Lawrence Stroll'ün ona 'Sana bir şans verdim fakat işe yaramadı. Şimdi takımın lehine bir karar vermemiz gerekiyor' demek zorunda kalacağını düşünüyorum."

"Bu, bir noktada yaşanacak. Bu anın tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyorum ama her şey Lance'in elinde..."

"İşini olması gerektiği gibi yapıp yapamayacağına ve yapıyorsa da bunu tutarlı şekilde yapıp yapamayacağına bağlı."

"Fakat şimdiye kadar işler iyi görünmüyor." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images