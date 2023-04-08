Herbert: "Hamilton'ın geleceği Mercedes'in ilerleyişine bağlı"
Lewis Hamilton'ın F1'deki geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken, Johnny Herbert yedi kez Dünya Şampiyonu pilotun değerlendirebileceği seçeneklere ilişkin görüşlerini açıkladı.
Gümüş Oklar 2023 sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve Hamilton, takımın W14'ü tasarlarken kendi tavsiyelerini dinlemediğini öne sürdü.
Bunlara rağmen Britanyalı pilot, başka bir takıma geçmeyi düşünmeyeceğini açıkça belirtti.
Ancak Herbert, Mercedes'in ilerleme seviyesinin Hamilton'ın geleceğine karar vermede etkili olabileceğine inanıyor.
Standard Sport'a konuşan Herbert, "Sanırım bu Mercedes'te ne olacağına bağlı."
"Bunu tersine çevirebilecekler mi? Eğer bu işe yaramazsa ve Lewis rekabet etmek isteyip buranın onun için uygun olmadığını düşünürse nereye gider?"
"Ferrari'ye gidebilir mi? Şampiyonluğu orada kazanabileceğini düşünerek oraya geçmek isteyebilir mi?"
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Michael Schumacher'in yaptığı gibi Mercedes'teki enerjisini ve çalıştığı insanları oraya götürebileceğini ve onları olumlu bir şekilde yönlendirebileceğini hissedebilir mi? Ama buradaki engel zamanın kısıtlı oluşu olabilir."
Herbert, Hamilton'ın sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nu kazanacak yetenek ve güce hâlâ sahip olduğuna inanıyor, ancak simülatör kısmının Hamilton'ın genç rakipleri kadar rahat olmadığı bir kısım olduğunu düşünüyor.
Herbert, "Şu anda en büyük fark, griddeki genç pilotların çoğunun Lewis'in asla rahat edemediği simülatörde tüm enerjilerini harcayabilecek olmaları."
"Bence bu pilota altıncı bir his katıyor." dedi.
Herbert ayrıca Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell'ın 38 yaşındaki pilotu zorlamaya devam etmesini bekliyor.
Herbert, "George ona meydan okumayı başardı ve onu büyük bir baskı altına aldı."
"George doğru araca sahip olduğunda bu Max Verstappen için zor olacak. Aynı şeyin Lando Norris için de geçerli olduğunu düşünüyorum." şeklinde yorum yaptı.
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