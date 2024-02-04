Herbert: "Hamilton, sekizinci hatta 10. şampiyonluğunu alabilir"

Lewis Hamilton'ın Mercedesten Ferrari'ye geçeceğini açıklamasıyla, bir anda gözler 2024'ten çok 2025'e çevrildi.

Hamilton bu yıl aynı takımda 12. sezonuna başlıyor ki bu bir rekor. Britanyalı pilot 2024'te tüm yarışlarda yer alırsa, Maranello merkezli ekibe geçmeden önce mevcut ekibi ile 244 Grands Prix'ye katılmış olacak.

KingCasinoBonus'a konuşan Herbert, "Bazen yeni bir şeye ihtiyaç duyarsınız ve bence bu Lewis için mükemmel bir zaman."

"2026'da kurallar değişmeden önce 2025'te çevresine alışmak için bir yılı var."

"Frédéric Vasseur Ferrari'yi yeniden dikkate alınması gereken bir takım haline getiriyor gibi görünüyor. Lewis ve Vasseur geçmişte de birlikte çalışmışlardı. Bu ilişki Lewis için çok iyi olacak ve Lewis gibi birinin takımda olması Charles'a da fayda sağlayacak."

"Her sporda motivasyon önemlidir ve Lewis için de bu her zaman böyle olmuştur. Sekizinci dünya şampiyonluğunu elde etmek için son adımını atıyor ve bu değişimin ana nedeni de bu olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG attending the FIA press conference Fotoğraf: Motorsport Images

"Belli ki Ferrari'nin bunu başarabileceği yer olduğunu düşünüyor."

"Sekizinci şampiyonluğu kazanmak için ciddi bir şansı var. Eğer sekizinci şampiyonluğunu alabilirse, dokuzuncu ve onuncu şampiyonluk için de çok büyük bir şansı olacak. Çünkü bu ivmeyi yakalarlarsa, Ferrari bunu sonraki sezonlara da taşıyabilir."

"Bu da onu Michael Schumacher'in bir seviye üstüne çıkaracaktır. Lewis'i almak Ferrari için büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezonlarda Ferrari'nin Red Bull Racing ile rekabet edebilecek kadar iyi olduğunu gördük fakat tutarlı değillerdi."

"Ferrari'de sekizinci şampiyonluğunu alırsa, zirvedeki konumunu kesinlikle teyit edecektir. Juan Manuel Fangio'nun zamanında her şey farklıydı. O zamanlar her şey sürüşle ilgiliydi ve medyanın ilgisi pek yoktu. Şimdi baskı çok daha yüksek. Hem aracın içinde hem de dışında iş yükü çok daha fazla."

"İşte bu yüzden Lewis, Michael'dan bir şampiyonluk daha fazla kazanabilirse gelmiş geçmiş en iyi pilot olacak çünkü çok daha rekabetçi bir sporda, çok fazla baskı altında bunu başarmış olacak."

"Ayrıca Ferrari için yarışırken İtalya'nın baskısıyla da başa çıkmak zorundasınız. Formula 1'de daha ağır baskı altında olduğunuz başka bir yer daha yoktur."

"Dolayısıyla Fred'in, Lewis'in omuzlarındaki baskıyı kaldırması gerekecek, ki rahatça sürüşüne konsantre olabilsin." dedi.