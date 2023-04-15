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Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Johnny Herbert, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği iddialarına katılmıyor ve Mercedes'in galibiyet için daha iyi bir seçenek olduğunu söylüyor.

Altay Gök
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Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"
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Tam 11 senedir Mercedes adına yarışmakta olan Hamilton, takımla tam altı dünya şampiyonluğuna ve sayısız rekora imza attı, ta ki yeni kurallar her şeyi değiştirene kadar.

Yer etkisi konseptini yanlış yorumlayan ve eskisi gibi rekabetçi olamayan Mercedes ile geçen yıl tek bir yarış bile kazanamayan Hamilton'ın bu nedenle takımdan ayrılacağına, hatta Ferrari'ye geçeceğine dair spekülasyonlar mevcut.

Ancak eski Sky F1 yorumcusu ve F1 pilot Johnny Herbert'a göre bu ihtimal çok düşük, sebebi ise Mercedes'in halen daha iyi bir seçenek olması. 

GiveMeSport'a konuşan Herbert, "Ferrari'de bir şeyler değişebilir mi? Eğer bir değişim olacaksa, gidecek isim muhtemelen Carlos [Sainz] diyebilirsiniz çünkü Charles [Leclerc] son birkaç yıldır muhtemelen en istikrarlı işi yapıyor."

"Şu soruyu da sormalı: Ferrari tercih etmek için doğru takım mı?"

"Takımın her zaman umut vadettiğini biliyoruz, ancak bu umut hiçbir zaman işe yarayan gerçek bir konsepte dönüşmüyor."

"Geçen yıl sezona uçarak başladılar, ancak sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü her şey kaybolup gitti. Bu durum, Mercedes'i galibiyet için daha iyi bir olasılık haline getiriyor."

"Bir sürücü olarak her zaman Ferrari'nin gerçekten deneyimlemeniz gereken bir takım olduğu söylenir ama Lewis'in böyle olduğunu sanmıyorum. O sadece en hızlı olmak istiyor ve kariyerinin çok iyi bir döneminde Mercedes'ten tüm bunları aldı." dedi.

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