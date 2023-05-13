Herbert: "Hamilton, Ferrari ile yarışmalı"
Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, Ferrari'nin Lewis Hamilton'la anlaşmaya çalışması gerektiğini fakat onu ikna etmek için Niki Lauda'nın Mercedes'le yaptığı kadar iyi bir iş çıkarmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Niki Lauda ve Ross Brawn, Lewis Hamilton'ın McLaren ile yarıştığı dönemde İngiliz pilotu ikna etmek için büyük çaba sarf etmişlerdi.
O dönem Mercedes, en iyi takımların çok gerisindeydi ve Hamilton'ın Alman üreticiye geçişi epey riskliydi.
Sonunda Hamilton'ı ikna etmeye başladılar ve Hamilton istatistiksel anlamda gelmiş geçmiş en başarılı pilot oldu.
İngiliz pilotun anlaşması 2023 sezonunun ardından bitecek ve takımdan ayrılabileceği yönünde pek çok söylenti var.
Gerçek bir ihtimalden epey uzak olsa da pek çok kişi onu Ferrari'de görmek istiyor.
Ice36'ya konuşan Herbert, "Sekizinci şampiyonluğu için neden motivasyonu olmasın anlamıyorum."
"O hâlâ oldukça iyi. Bunun onun için ne anlama geldiğini biliyorum. George Russell mükemmel bir iş çıkarıyor fakat Lewis de hâlâ yarış kazanabilecek kapasitede."
"Şu anda araçta rahat değil ama bu olabilir. Her sürücü bazen, belli sebeplerden ötürü araçta pek rahat olmadığını hisseder ve bundan şikâyet eder. Lewis'i bunun için eleştirmek adil olmaz. Hâlâ sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için motive olmuş durumda."
"Ancak bunu yapmak için McLaren'den Mercedes'e geçtiğinde sahip olduğu gibi doğru bileşenlere ihtiyacı var. O dönem ben de dahil herkes bunun çılgınca olduğunu düşündü. Mercedes o zamanlar hiç iyi değildi. Ancak Niki Lauda ve Ross Brawn'ın sunduğu şeyler onu heyecanlandırdı. Bu yüzden oraya geçti."
"Ferrari de kendisini aynı şekilde satmak zorunda. Lewis henüz sözleşme uzatmadı ve bu da başka bir yere bakmasına olanak sağlıyor. Neden bakmasın ki? Ferrari bir seçenek olmak zorunda. Red Bull ya da Aston Martin'e gidemez."
"Ferrari'nin şu anda istediklerini elde edemediğini biliyorum ama potansiyele sahip oldukları kesin." dedi.
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