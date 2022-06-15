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Formula 1 Haberler

Herbert: "Gasly, Aston Martin'in kapısını çalmalı"

Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert'a göre Pierre Gasly, 2022 sezonunun ardından Aston Martin'e gidip, orada yarışmak istediğini söylemeli.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Herbert: "Gasly, Aston Martin'in kapısını çalmalı"
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Formula 1'de pilotların gelecekleriyle alakalı spekülasyonların yapıldığı döneme "aptal sezon" adı veriliyor ve bu yıl aptal sezon büyük oranda Alpine, Aston Martin ve McLaren'ın çevresinde dönüyor.

Yakında Alpine'in Fernando Alonso ile anlaşma yenilemesi beklenirken, Aston Martin ve McLaren'da ise belirsizlik var.

Çünkü Daniel Ricciardo her ne kadar 2023 için kontrata sahip olsa da, takımın beklentilerini karşılamıyor. Aston Martin'de ise Sebastian Vettel'in anlaşması sona eriyor.

Bu iki takımla adı anılan isim, 2023 için AlphaTauri ile anlaşması bulunan Pierre Gasly. Fakat Red Bull ile yollarını ayırma kararı alırsa, Avusturyalı ekibin karşı çıkacağı düşünülmüyor.

Geçtiğimiz günlerde F1 Nation podcastinde konuşan Johnny Herbert, Gasly'e Aston Martin'e geçişi tavsiye etti.

Herbert şöyle dedi: "Bence Pierre, Daniel Ricciardo'nun yaptığını yapmalı ve artık Red Bull'dan ayrılmalı."

"Hemen Aston Martin'e gidip, tam olarak ne yapmak istediklerini sormalı. Sonrasında da 'tamam, takımınıza gelmeye hazırım' demeli."

Ancak Herbert'a göre Aston Martin, Vettel'in yerine değil, Lance Stroll'ün yerine Gasly'i getirmeli.

Herbert, "Bence Lawrence oğlunun yanına gitmeli ve 'Oğlum, sana bir şans verdim ama pek bir fayda etmiyor gibi görünüyor. Artık takım için doğru olanı yapmalıyım' demeli." dedi.

Stroll'ün Aston Martin ile olan kontrat durumu bilinmiyor.

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