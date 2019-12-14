Herbert: "Ferrari'nin kırmızısı Hamilton'a mükemmel uyar"

Lewis Hamilton, 2012 sonunda McLaren'dan ayrılarak Mercedes'e geçiş yapmıştı ve o günden bu yana Alman takım adına yarışmaya devam ediyor.

2020 sonunda İngiliz pilotun sözleşmesi sona eriyor ve son haftalarda Ferrari'ye gidebileceği yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

Üç kez Formula 1 yarış galibi Johnny Herbert, yaz aylarında Ferrari Başkanı John Elkann ile görüşen Hamilton'ın 2021'de İtalyan takıma geçebileceğini fakat iyi şeyler teklif edilmesi halinde bunu yapacağını düşünüyor.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesini bekleyip beklemediği sorusuna Herbert, "Bunu hayal edebiliyorum. Bu, her zaman bir sürücü olarak düşündüğünüz bir şey. Ancak elbette Lewis gibi bir pilot, sadece yarışları ve daha da önemlisi dünya şampiyonluğunu kazanabilecekse bunu düşünürler."

“Ona Ferrari’de ne önerebileceklerini göstermeleri gerekiyor ve bence böyle bir hamle yapmak için çok motive olduğunu düşünüyorum."

"Kontratı gelecek sezonun sonunda sona erdiğinde ne isteyeceğini bilmiyoruz. Ne tür bir karar vereceğini göreceğiz, ama Lewis'i kırmızı renkte görmek harika olmaz mıydı? Bence bu olursa herkes çıldırır ve bana göre Lewis de bu meydan okumayı çok ister."

"Bir yerden motivasyon alması çok önemli ve bu büyük bir motivasyon kaynağı olabilir." yanıtını verdi.