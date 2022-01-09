Herbert: "F1'in denetime ihtiyacı var"

Max Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sinde, yarış direktörü Michael Masi'nin sorumlu tutulduğu son derece tartışmalı koşullarda dünya şampiyonluğunu kazandı.

Masi, yarışın güvenlik aracının ardından son turda yeniden başlatılmasından önce, şampiyona liderleri Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almasına izin verdi. Böylece Verstappen, taze lastikleriyle Hamilton'ı geçmeyi başardı.

Max Verstappen ilk dünya şampiyonluğunu alarak Lewis Hamilton'ın rekor sekizinci şampiyonluğunu almasını engelledi.

Herbert de, bu olayın ardından FIA'nın düzgün bir duruş sergilemesini ve kararların sadece eğlence amaçlı alınmamasını isteyen insanlardan biri.

Herbert, "Bu hiçbir zaman yaşanmamalıydı ve bir daha asla yaşanmamalı."

"Biraz acı bir tat bıraktı."

"Lewis kesinlikle yanlış bir şey yapmadı ve Red Bull da doğru stratejik kararlar aldı. Daha sonra Lewis'ın mücadele etmek için bir şansı olmaması, adil görünmedi."

"Peki ne olmalıydı? Pist temizdi ama tüm tur bindirilen araçların turlarını alması için zaman yoktu. Verstappen ve Hamilton arasındaki araçlar turlarını geri almadan yarışa devam edilmeliydi. Böylece ikisinin de bir şansı olurdu."

"Bu, Max'a böyle bir avantaj vermektense daha yarışsal olurdu."

"Bu yıl yaşadıklarımız F1 için çok olumluydu çünkü insanların tekrar konuşmalarını sağladı, ki bu uzun zamandır böyle değildi. Heyecan verici hale getirmek için bu son tura ihtiyacımız yoktu." dedi.

Bir diğer eski F1 pilotu Stefan Johansson, Masi'nin karar verme sürecinin "mantıksız" olduğunu ve sporun, sonucun maçtan önce belirlendiği WWE'nin motor sporları versiyonu olma yolunda "tehlikeli bir bölgeye" doğru ilerlediğini söyledi.

FIA, Abu Dhabi'deki olaylarla ilgili tam bir inceleme yapacağına dair söz verdi.