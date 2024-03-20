Herbert: "Christian'ın inadı Max'i takımdan ayrılmaya zorlayabilir"

Red Bull'un, şubat ayında takım patronu Horner'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma altında olduğu haberinin çıkmasından bu yana kopan fırtınayı yatıştırma çabalarına rağmen olaylar tamamen sonlamış değil.

Son haberlere göre Horner hakkında Red Bull GmbH'ye şikayette bulunan kişi, Red Bull'un ana şirketinin şikayetini reddetmesinin ardından FIA'ya resmi bir şikayette bulundu ve temyize gitmeye hazırlanıyor.

Helmut Marko'nun sızıntılarla ilgili bir soruşturma aracılığıyla olayların içine çekilmesiyle, Red Bull'un üç Dünya Şampiyonu Max Verstappen, Avusturyalı'nın görevden alınması halinde sözleşmesinde geleceğini Marko'ya bağlayan bir madde olduğunu anladığı için kendisinin de ayrılabileceğini açıkça belirtti.

Bu olaylar devam ederken, Red Bull'dan ayrılmayı tercih etmesi halinde Lewis Hamilton'ın yerine Verstappen'in Mercedes koltuğuna oturabileceği yönünde söylentiler de çıktı.

Eski F1 pilotu Herbert'e göre onun gitmesine izin vermek Red Bull için büyük bir hata olur.

BetIdeas.com'un haberine göre news.com.au'ya verdiği demeçte Herbert, "Eğer Christian bununla savaşıyorsa ki öyle görünüyor, takımın ana yıldızını takımdan ayrılmaya zorlayabilir."

"Bu yanlış bir yol gibi görünüyor. Elinizdekileri korumak istersiniz. Adrian'ı tutmak istersiniz ve Max'i tutmak istersiniz."

"Kibirli bir şekilde yerinizde kalmaya çalışırsanız, asıl adamınızı takımdan ayrılmaya zorlamış olursunuz. Takım açısından bakıldığında bu yanlış bir şey gibi görünüyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Shameem Fahath

"Bu işin Christian tarafı, olduğu yerde kalmak için savaşıyor. Helmut da aynı durumda."

"Ancak görünen o ki Helmut'un üzerindeki baskı daha fazla ve Max de potansiyel olarak onunla birlikte gidecek."

"Mantıklı bir şekilde bakarsanız, Max'i kaybetmek istiyor musunuz? Hayır." dedi.

Ancak Horner'ın hâlâ Red Bull takım patronu olarak kalıp kalmayacağı tartışılırken, Herbert 50 yaşındaki takım patronunun görevi bırakması için yapılan çağrılara katıldı.

Herbert, "Görünüşe göre (Red Bull'un) yüzde 51'ine sahip olan Chalerm Yoovidhya'nın desteğine sahip."

"Red Bull bir reklam makinesi. Yarışları ve şampiyonaları kazanmaya başladığınızda harika çalışıyor."

"Pistte hiçbir şeyi etkilemedi ama ileride kolayca parçalara ayırabilir. Şu anda var olan duruma bir yama, bir yara bandı koymaya çalışırken bunu parçalamak çok aptalca bir şey gibi görünüyor."

"Bence bu pek çok açıdan oldukça basit bir çözüm. Christian Horner şovu sona ermesi gereken bir şey." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Gianpiero Lambiase Fotoğraf: Erik Junius

Horner destanının takıma sadece Verstappen'e değil Newey'e de mal olabileceği öne sürüldü.

Red Bull'daki durumdan memnun olmadığına dair haberlerin ortasında Herbert, Verstappen geleceğini birine bağlayacaksa bunun 25 kez şampiyonluk kazanan tasarımcıyla olması gerektiğine inanıyor.

Herbert, "Gerçekçi bir şekilde Mercedes'e gitmenin ona şu anda sahip olduğu üstünlüğü kendisine yarış kazanma şansı verecek bir araçla devam ettirme şansı vereceğini düşünüyor mu?"

"Ama sonra düşünürsünüz, bir sürücü olarak kariyeriniz için doğru olan bu mu? Yarış kazanmak için size en iyi şansı ne verecek?"

"Eğer Adrian Red Bull'da kalırsa, sen de Red Bull'da kalırsın. Diyelim ki Adrian Mercedes'e giderse, sen de Mercedes'e gidersin. Bir paket olarak bu akıllıca bir hareket olur. Ama bu Adrian'ın ne yapmaya karar verdiğiyle ilgili." dedi.