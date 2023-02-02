Herbert: "Charles sadece Ferrari pilotu olduğu için baskı altında"

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Medyada üç ön sıra takımıyla ilgili haberlere baktığımızda, Mercedes ve Red Bull'un daha çok takım patronlarının atışmalarıyla, Ferrari'nin ise -dayanıklılık ve strateji sorunlarının dışında- pilotlarıyla öne çıktığını görüyoruz.

Genel görüş, Mercedes ve Red Bull'da takımın baskıyı pilotların üstünden almaya çalıştığı yönünde, bu durumun 2021 sezonunda şampiyonluk savaşına etki ettiğini ve iki pilotun da son ana kadar elleri titremeden mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyebiliriz.

Ferrari pilotları ise sadece ve sadece baskıyla başa çıkmaya çalışıyor, özellikle de takımın yeni umudu olarak gösterilen Charles Leclerc.

Total-Motorsport.com'a konuşan Herbert, "Charles'ın üzerinde baskı var; gerek İtalyan medyası, gerek Tifosi, gerek de bizzat Ferrari tarafından."

"Sadece Ferrari pilotu olmak bile Max [Verstappen] ya da Lewis'in [Hamilton] sahip olmadığını düşündüğüm bir baskı getiriyor."

"Toto [Wolff] ve Mercedes, Christian [Horner] ve Red Bull bu baskıyı hafifletmeye ve pilotlarının daha rahat nefes almalarını sağlamaya çalışıyor.

"Bence bu sayede sezon boyunca daha tutarlı bir performans sergileyebildiler."

Her pilotun baskıyla başa çıkma yöntemleri farklı, bunun yanı sıra takım taraflı hatalarla başa çıkma yöntemleri de değişkenlik gösteriyor.

Örneğin geçen sezon Singapur ve Macaristan gibi yarışlarda Verstappen kendini kaybederken, Hamilton ise Mercedes'i daha nadiren eleştiriyor.

Bu iki zıt yaklaşımın günün sonunda aynı sonuçları vereceğini düşünen Herbert, "Pilotlarla birlikte çalışmak zorundasınız.

"Takım hata yaptığında Max çok açık sözlü oluyor ve bu da insanları biraz geriyor, ancak diğer yandan da herkesin zihniyetini şaşırtıcı derecede değiştiriyor. Bu aslında Max'in güçlü yanlarından biri.

"Bence aynı durumu Lewis'te de yaşıyorsunuz, belki o kadar görünür olmasa da. Bu çok daha sakin ve farklı bir yol."

"Ancak perde arkasında baskı uygulayacağından eminim ve takımın tüm sinerjisinin bir araya gelmesi gereken yer de burası." dedi.