Herbert: "Bütçe sınırı ihlâli durumunda ağır cezalar verilmeli"

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Johnny Herbert, herhangi bir takımın bütçe sınırını ihlâl etmesi durumunda, FIA'nın 'ağır' cezalar vermesi gerektiğini düşünüyor.

Yönetim, 5 Ekim'de Mali Düzenlemelere Uygunluk Sertifikalarının verilmesinde bir gecikme olacağını ve bunun 10 Ekim'e erteleneceğini duyurmuştu.

Herhangi bir takımın 2021 sezonunda bütçe sınırı kurallarını ihlâl edip etmediği konusunda çok fazla tartışmalar yapıldı ve çoğu takım, bütçe sınırı aşılmasıyla ortaya çıkacak performans artışı nedeniyle kuralları ihlâl ettiği tespit edilen takıma karşı sıkı bir önlem alınmasını umduklarını öne sürdüler.

FIA, konu bir sonuca varana kadar daha fazla bilgi verilmeyeceğini belirtti.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da, bu türde bir konunun "ciddiye alınması" gerektiğini belirterek söylentilere tepki verenler arasındaydı. Herbert, Hamilton'ın bakış açısını anlayabildiğini ve ona katıldığını açıkladı.

Herbert, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Tabii ki şu anda durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Umarım pazartesi günü gerçekten öğrenebiliriz."

"Pilotların bakış açısını anlayabiliyorum. Kalbinizi ve ruhunuzu aracın kokpitinde mümkün olan en iyi performansları elde etmeye adıyorsunuz ve olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorsunuz."

"Sonra, birinin fazla para harcadığına dair bu söylentileri duyuyorsunuz ve hepimiz biliyoruz ki eğer böyle bir durum varsa, o takım tarafından bir avantaj sağlanmış demektir."

"Bu, geçmişte olmuş veya şu anda olan belirli durumları kabul etmeyi çok daha zor hale getiriyor."

"Bu yüzden pilotların ne düşünebileceğini tamamen anlıyorum, ancak biz muhasebeci değiliz. Gerçekten olup bitenleri tam olarak bilmiyoruz, bu yüzden bekleyip ne olduğunu görmemiz gerekecek." dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Herbert, meselenin en önemli noktasının, bütçe sınırı ihlâli bulunması durumunda FIA'nın nasıl tepki vereceği olduğunu düşünüyor.

Herbert, "Eğer ortada bir ihlâl varsa, önemli olan FIA'nın nasıl bir ceza vereceğidir. Çünkü bu durum gelecek için bir örnek niteliğinde olacak."

"Ve bence takımların da ilk bakacağı şey bu olacak. Çünkü bu onlara gelecekte yapabilecekleri konusunda yön verecek. Bu yüzden verilecek ceza, padoktaki herkes için büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

Herhangi bir ihlâl varsa, Herbert, gelecekte de kuralların ihlal edilmesini önlemek için cezanın 'ağır' olması gerektiğine inanıyor.

Eski F1 pilotu, "Eğer böyle bir şey yaşanırsa, verilecek ceza çok ağır olmalı. Bence herkesin beklediği şey bu." dedi.