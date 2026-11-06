Formula 1 Sao Paulo GP
Herbert: "Antonelli, Schumacher ve Hamilton'ın şampiyonluk rekorunu kırabilir"
Johnny Herbert, ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu 20 yaşında kazanan Kimi Antonelli'nin gelecekte Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın yedi şampiyonluk rekorunu geride bırakabileceğini düşünüyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 17:20
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, Meksika'nın ardından dünya şampiyonu unvanıyla Brezilya'da piste çıkmaya hazırlanıyor.
Johnny Herbert'e göre, ilk Formula 1 şampiyonluğunu henüz 20 yaşındayken kazanan Antonelli; kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Formula 1 tarihindeki tüm rekorları yeniden yazabilecek büyük bir potansiyele sahip.
Vision4Sport'a konuşan Herbert, İtalyan sürücünün performansını şu sözlerle değerlendirdi: "Antonelli, bu yıl mental gücü ve saf doğal yeteneğiyle gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Şu anda tanık olduğumuz şey gerçekten, gerçekten çok özel."
"Bence o, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın yedi dünya şampiyonluğu rekorunu geride bırakabilir."
"Antonelli bundan sonra daha da iyiye gidecek. Hem sürüş becerileri hem de mental gücü açısından giderek daha da güçlenecek. Çok mütevazı ve diğer sürücülere karşı oldukça nazik. Başardığı şeyler gerçekten inanılmaz."
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- Motorsport.com Ekibi
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