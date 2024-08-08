Herbert: "Alonso 40 yaşın üzerinde bile şampiyon olabilecek yetenekte"
Johnny Herbert, Fernando Alonso'nun yaşına rağmen şampiyon olabileceği görüşünde.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, bu yıl 43 yaşına girdi ve buna rağmen gridin en hızlı isimleri arasında olmaya devam ediyor.
Hemen hemen herkes Alonso'nun formunun ne zaman düşeceğini merak ediyor fakat Alonso, 45 yaşına girdiğinde de F1'de olacak ve hatta şampiyonluk kovalayacak.
AS'a konuşan Herbert'e göre her şey aracına bağlı.
Herbert bu konuda şöyle diyor: "Fernando o kadar yetenekli bir sürücü ki 40 yaşının üzerindeyken bile şampiyonluk için savaşabilir fakat Aston Martin ona istediği aracı verebilecek mi? Bence asıl soru bu."
"Bu takım 2023 sezonuna podyumlar alarak sezona harika başladı ve Alonso çok mutluydu, ancak işler şimdi biraz daha karmaşık."
"Genellikle 8. sıra civarında bitiriyor, ki bu hedeflediği şey değil. Ancak teorik olarak takım aracı o kadar iyi geliştirebilir ki yeniden ön tarafa dönebilir. Bunu McLaren ve Mercedes örneklerinde zaten gördük."
"Şu anda Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Oscar Piastri ve Lando Norris'in aldığı sonuçları görünce sinir olduğunu düşünüyorum."
"Galibiyet almak istemesine rağmen aracının yarış kazanmasına izin vermemesi onu hayal kırıklığına uğratıyor."
"Aslında Aston Martin her türlü çabayı gösteriyor, hızlı bir araç üretmek için takıma mükemmel mühendisler alıyor ama ne yazık ki bu iş zaman alıyor."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde aracından atlıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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