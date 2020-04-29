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Formula 1 / Son dakika

Hembery, F1'in sezon planlarını açıklaması karşısında şaşkın

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Hembery, F1'in sezon planlarını açıklaması karşısında şaşkın
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 11:34

Eski Pirelli şefi Paul Hemberty, Formula 1'in koronavirüsle ilgili mevcut belirsizliğin ortasında gelecek yılla ilgili planlarını açıklamasına şaşırdığını söyledi.

Formula 1, pazartesi günü yaptığı açıklamada 2020 Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile başlamasının planlandığını yer verildi.

F1, tam tersi yönündeki görüşlere rağmen yine 15-18 yarışlık bir takvim planladığını duyurdu.

Plana göre bazı pistlerde iki yarış yapılması bekleniyor ve yarışların hemen hemen hepsinin seyircisiz gerçekleşmesi planlanıyor.

Ancak eski Pirelli şefi Paul Hembery, tüm bu belirsizliğin ortasında takvim yayınlamanın “saçma” olduğunu söyledi.

“Pek çok bilinmeyenle nasıl böyle bir duyuru yapabilirsiniz ki? Avrupa kilitli durumda, bu yüzden Temmuz ayında yarış yapma fikri, bilinmeyenler göz önüne alındığında saçma olur."

"F1'den herhangi bir açıklama geliyorsa bu, sezonu iptal etme veya gerçek bir B planı çalışmasıyla ilgili olmalı."

“Her işte olduğu gibi şu anda her şey para ve hayatta kalmakla ilgili. F1'in de bu konuda özel bir bağışıklığı yok." dedi.

Bir başka büyük sorun, krizin 2021 Concorde Anlaşması imzalanmadan önce çıkmasıydı.

"Artık otomobil üreticilerinin tasarruf yapmak amacıyla Formula 1'den ayrılma riski var. F1'le sözleşmeleri sona erecek. Patronları 300 milyon dolar tasarruf yapmak  istediğinde, F1'den ayrılabilirler."

Hembery gibi, eski F1 pilotu Timo Glock da salgının ortasında yarış ve sporun geri dönüşünün pek ahlaki olmayabileceğini ima etti.

Speed Week'e verdiği demeçte, "Formula 1 ve DTM'in yakında tekrar yarış yapmsının ahlaki olarak doğru olup olmadığını yargılamak benim işim değil."

"İzleyici mutlu olacak, ancak örneğin Bundesliga'da birkaç günde bir test yapılırken neden kendilerine (corona) testi yapılmadığını merak eden pek çok insan da olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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