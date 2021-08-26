Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

Red Bull pilotları Fransa GP hafta sonunda ikinci versiyon güç ünitelerine geçmişti. Bu sene pilotlar 7 motor kullanma hakkına sahipler ve bu isimler, sezonun 7. yarışı olan Fransa'da yeni motora geçtiler.

Ancak her iki Red Bull pilotu, son yarışlarda yaşadıkları kazaların ardından 2. versiyon üniteleri planlanandan önce kaybettiler. Bu, gelecek yarışlarda Red Bull pilotlarının 4. güç ünitesine geçmeleri nedeniyle ceza almalarını büyük bir ihtimal haline getirdi.

Verstappen, Britanya GP'nin ilk turunda Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından büyük bir kaza geçirmişti. Honda ilk başta bu güç ünitesinde sorun olmadığını söylemişti ve Verstappen bunun üzerine o güç ünitesini kullanmaya devam etti. Ancak Macaristan GP sıralamalarının ardından motorun bir kulağında çatlak olduğu fark edilince, o güç ünitesi araçtan çıkarıldı ve Verstappen 3. versiyon yani normalde kullanabileceği son güç ünitesine geçiş yaptı.

Verstappen, yeni güç ünitesine geçmesinin ardından Macaristan'daki ilk turda da yine aracına darbe aldı. Aynı olayda Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez de kazaya karıştı ve Meksikalı pilot aracına aldığı büyük hasar nedeniyle yarışa veda etti.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, yarıştan sonraki açıklamasında Perez'in güç ünitesinin büyük hasar aldığını ve muhtemelen bir daha kullanılamayacak durumda olduğunu söylemişti.

Honda, Belçika GP hafta sonu öncesinde bugün yaptığı açıklamada hem Verstappen'in hem de Perez'in 2. versiyon güç ünitelerinin tamir edilemeyecek durumda olduğunu doğruladı. Bu, Verstappen'in ardından Perez'in de 3. versiyon motoruna planlanandan önce geçeceği manasına geliyor.

Sezonun ikinci yarısında planlanan daha 12 yarış olduğu için, her iki Red Bull pilotunun 4. versiyon motor nedeniyle ceza almaları kesin gibi duruyor.

Bu cezalar, şampiyonluk mücadelesi açısından hem Verstappen hem de Red Bull için kötü haber gibi duruyor. Verstappen ve Red Bull, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu için mücadele ediyorlar.

Verstappen, bugünkü basın toplantısında nerede yeni motora geçip ceza alacağını bilmediğini söyledi.

Verstappen, "Gerekli olursa yeni motoru nerede alacağımıza bakıyoruz. Şu an için bu konu hakkında bir şey diyemem." dedi.