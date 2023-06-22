Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek?

Formula 1'e 2025-2028 yılları arasında hangi marka lastik sağlayacak? Bu sorunun cevabını öğrenmeye artık bir adım daha yakınız.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre, şu anda Pirelli'ye ek olarak en az bir marka daha lastik sağlayıcısı olmak istiyor: Bridgestone.

Bridgestone, 1997'den 2010'a kadar F1'e lastik sağlamıştı ve 2006'nın sonunda Michelin'in spordan ayrılmasıyla, F1 tarihindeki ilk tek lastik sağlayıcısı olmuştu. Japon marka F1'e geri dönmek istiyor ancak işleri kolay değil çünkü karşılarında artık F1'de yıllar geçirmiş ve Ferrari ile Red Bull'un desteğini alan Pirelli var.

Ferrari'nin, İtalyan Pirelli'yi desteklemesi pek sürpriz olmamıştır diye düşünüyoruz. Sporu domine eden Red Bull ise devamlılığın önemli olduğunu düşündüğünden Pirelli'yi destekliyor.

Takımların bu savaşta hangi tarafta duracağını görmek de ilginç olacak. Pirelli mi yoksa Bridgestone mu? Şu ana kadar Red Bull ve Ferrari bu konudaki politikalarını çok net belli ettiler ve Pirelli'yi desteklediler, diğer markalar ise sessiz kaldı.

Teknik testler tamam, F1 seçimini sadece parayı baz alarak mı yapacak?

FIA, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihaleye katılan takımlara bir "hedef mektubu" yolladı. Bu mektupta markalara F1'in lastiklerden neler beklediği ve hedeflediği anlatıldı, teknik detaylardan bahsedildi. Markaların, görüşmelerin ikinci seviyesine geçmek için önce bu teknik gereksinimleri karşılamaları gerekiyordu. Pirelli ve Bridgestone'dan başka ihaleye katılan ya da teknik testleri geçen marka var mı şu anda bilmiyoruz.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre hem Pirelli hem de Bridgestone, bu teknik testleri geçtiler ve artık 2. seviyeye geçildi.

Yani iş artık teknik sahadan ticari sahaya geçti. Burada da söz F1 ve Stefano Domenicali'nin oluyor.

Kısacası seçimi yapmak F1'e kalmış durumda. Umuyoruz ki Domenicali ve F1 bu seçimi sadece parayı baz alarak yapmaz.

İki markadan da masaya para koyması istenip, biri "ben bunu ödeyemem" diyene kadar bir fiyat artırma yarışı yapılıp karara varılmaz. Bu seçimde tek kıstasın para olması ve teknik tarafa bakılmaması yanlış olur ancak karar böyle verilecek gibi duruyor. Yani iki markanın kasalarının büyüklüğü yarıştırılacak ve bir taraf çekilene kadar ücret artacak. Tabii F1 gibi bir paranın öncelikli olduğu bir sporda bu normal bir durum.

Bridgestone spora gerçekten dönmek istiyorsa bu ekonomik oyunu oynamak zorunda kalacak. Ancak Japon markanın bu ekonomik oyuna ve yüke hazır olduğu söyleniyor.

Pirelli de bu işi çok ciddi alıyor zira görüşmelere bizzat Marco Tronchetti Provera katılıyor. Kendisi stratejik ve politik oyunlarda oldukça başarılı, tecrübeli ve güçlü bir figür.

Pirelli bu görüşmelerin bir an önce tamamlanmasını istiyor çünkü F1 ile sözleşme uzatmadan lastik battaniyesi gerektirmeyecek, yeni 2024 lastiklerinin üretimine başlanmayacak.

F1 ve FIA henüz bir açıklama yapmadılar ancak Temmuz ayı bitmeden bir karara varılması ve açıklama yapılması beklenmekte.

F1, Bridgestone'un Pirelli'ye kıyasla inanılmaz büyük meblağlar vermediği bir senaryoda, Pirelli ile devam edecektir.

Slick Bridgestone lastiğis Fotoğraf: XPB Images