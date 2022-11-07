Helmut Marko: "Şu anda altı takım bütçe sınırının üzerinde"

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Singapur Grand Prix'si hafta sonunda, Red Bull Racing'in 2021 Formula 1 bütçe sınırını aştığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Japonya Grand Prix'sinin ardından FIA, takımın geçen sezon bütçe sınırını aştığını doğruladı. Takımın bütçe sınırını 1.8 milyon dolar aştığı doğrulanırken, bundan ötürü kendilerine 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra %10 gelişim kısıtlaması getirildi.

Red Bull'un suçu açıklanmadan önce bile bütçe sınırı konusu padoktaki ana başlıklardan biriydi. Küresel enflasyon nedeniyle pek çok alanda maliyetler arttığı için FIA, Formula 1 ve takımlar arasındaki görüşmeler sonrası bütçe sınırı artırıldı.

Helmut Marko, Alman Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, yapılan değişikliklere rağmen bütçe sınırını aşan en az altı takım olduğunu söyledi.

Marko, "Bence şu anda sınırın üzerinde olan altı takım var. Enflasyonu hesaba katamazsınız. Özellikle de söz konusu enerji maliyetleriyse." dedi.

Marko'ya göre Red Bull'un bütçe sınırını aşması, kuralların bir yıllık olmasından kaynaklanıyor.

"Bütçe sınırının ilk yılıydı. Kurallar belirsizdi. Açıklamalarla geç tepki verdiler."

"Her şeyi Ernst & Young'a kontrol ettirdik ve birine güvenmeniz gerekiyor. Üç milyon dolarlık güvenlik marjına sahip olduğumuzu düşünüyorduk. Sonunda sadece 400.000 dolar çıktı. Bu parayla Hamilton bir ön kanat ve Haas da tamamen yeni bir araç yapabilir! (gülüyor)"

Marko, bütçe sınırının gelecekte pozitif etki yaratacağını da düşünmüyor.

"Bütçe sınırı şu ana kadar hiçbir şey değiştirmedi. Gelecekte neden farklı olsun ki? Sadece daha iyi gelişmeniz gerekiyor. Şu anda takımlar şampiyonu olarak acı çekiyoruz çünkü daha az rüzgar tüneli süremiz var. Her test iyi olmak zorunda. Nihayetinde bu, personelinizin kalitesine bağlı."

Yeni rüzgar tüneli

Marko, pek de verimli bir rüzgar tüneline sahip olmadıklarını ve bunu yenileyeceklerini doğruladı.

"Rüzgar tünelimizle ilgili sorun, savaş sonrası bir ürün olması."

"İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından inşa edildi. Anıt koruması altında. İnanılmaz derecede büyük ve iyi yalıtılmamış bir tasarımı var. Isınması biraz zaman alıyor. Dışarısı soğuksa daha da uzun sürüyor."

"Bu yüzden yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyoruz. Bu aslında aptalca çünkü tüm gelişim CFD simülasyonlarına doğru gidiyor. Bu bize 50 milyon dolara daha mâl olacak."

"En azından bina var. Artık tüm mesele rüzgar tünelini kurmakla ilgili. Her şeyin hazır hale gelmesinin iki ya da üç yıl daha alacağını düşünüyorum."