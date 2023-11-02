Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Geçtiğimiz günlerde İspanyol gazeteci Albert Fabrega, attığı bir tweette Formula 1 padoğunda bir söylentinin dolaştığını açıklamıştı. Red Bull İspanya’nın resmi Twitter hesabı tarafından Fabrega’nın tweetine cevap olarak yollanan “sessiz olma emojisi” ile birlikte Fernando Alonso’nun Red Bull’a geçeceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

Fernando Alonso kısa bir süre önce, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği söylentilerini yalanladı. İspanyol pilot yaptığı açıklamada, bu söylentilerin takipçi kasma amacıyla çıkarıldığını söylemişti.

Alonso’nun yaptığı açıklamalarda bu söylentilerden mutlu olmadığı gözüküyor. Ancak Red Bull takım danışmanı Helmut Marko, bu söylentilerin ortaya çıkmasında Alonso’nun büyük rol oynadığını iddia etti.

Helmut Marko, verdiği röportajda şunları söyledi: “Alonso söylentileri konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Bence bu söylentileri bizzat Alonso başlattı.”

Sezona Aston Martin ile bomba gibi bir başlangıç yapmış olsa da Alonso, takımın şu anki performansından hiç mutlu değil.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, with his trophy

Alonso’nun Aston Martin’deki mutsuzluğunu konuyla ilişkili gören Marko, sözlerine şöyle devam etti: “Bu olay, Alonso’nun kendi ülkesinden basın mensuplarını gridde bir hava yaratmak için ilk kez kullanması değil.”

Helmut Marko, sözlerine Sergio Perez’in 2024 sezonunda Red Bull koltuğunda devam edeceğini vurgulayarak devam etti.

Ayrıca Marko, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Fernando Alonso’nun Max Verstappen’e aynı araçla kafa tutabilecek tek pilot olduğunu açıklamıştı. Ancak bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Marko’nun Alonso’ya bakışı oldukça değişmiş gözüküyor.

Yarış haftası öncesinde yapılan basın açıklamalarının nasıl olacağı, söylentilerin oluşturduğu sisli havanın dağılıp dağılmayacağı ise gizemini koruyor.