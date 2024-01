Helmut Marko, Red Bull ile olan sözleşmesini uzattı

Helmut Marko'nun Avusturyalı markadaki geleceği, Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in 2022'nin ekim ayında vefat etmesinden bu yana tartışma konusu haline geldi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı olan Marko, kuruluşundan bu yana Red Bull Racing'e destek oluyor fakat kontratı doğrudan takıma değil, şirkete bağlı.

2024 sonunda anlaşması bitecek olan Marko'nun, takım patronu Christian Horner ile anlaşamadığı ve bu yüzden şirketten ayrılabileceği iddia ediliyordu.

Ancak ORF'ye konuşan Marko, en az bir yıl daha devam edeceklerini doğruladı.

Şimdi ise kontratının uzatıldığı ortaya çıktı. Planetf1'in haberine göre Marko, Red Bull'un yeni sahipleriyle yapılan toplantının ardından, şirketle olan anlaşmasını üç yıl uzattı.

Marko, ana şirket Red Bull GmbH ile sözleşme yenilerken, 2026 sonuna kadar takımla çalışmayı sürdürecek.

Avusturyalı eski pilot, 25 yıl önce Mateschitz'in daveti üzerine genç sürücü programını yönetmek üzere şirket bünyesine katılmıştı.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, talks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, at the Red Bull team celebrations