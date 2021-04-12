Marko: "Yeni kuralların düşük tabanlı araçları etkilediği sadece bir varsayım"

Mercedes ve Aston Martin gibi takımlar, bu yıl Formula 1'e getirilen taban kurallarından şikayetçiler.

Aerodinamik kural değişikliklerinin, son yıllarda spora damga vuran Mercedes'i, diğer takımlarından daha fazla etkilediği düşünülüyor.

Mercedes ve Aston Martin gibi takımların yöneticileri, sahip oldukları "düşük eğimli taban" konseptinin, Red Bull'un "yüksek eğimli taban" konseptinden daha çok etkilendiğini belirttiler.

Ancak Red Bull'un spor şefi Helmut Marko, bunun doğru olmadığını iddia etti ve Motorsport-Total.com'a bu konu hakkında şunları söyledi: "[Kural değişikliğinin] bizi daha az etkilediği bir varsayım ve hiçbir şey tarafından kanıtlanamaz."

Marko, araçların arkasındaki aerodinamik ayarlamaların ve arka tekerleklerin önündeki bölümde yapılan değişikliğin, araçların yere basma gücünü azaltmak için değiştirildiğini belirtti.

Marko, "Mercedes'e karşı kasıtlı olarak yapılmış bir şey yok. Zamanında, dört dünya şampiyonluğu kazandığımızda, düzenlemeler birçok kez değiştirildi. Biz de bunu her zaman bize karşı yapılan bir şeymiş gibi yorumladık."

"Mercedes [hâlâ] bu göze çarpan avantaja sahip olduğunda, konseptlerinin zaten daha iyi olduğunu söylüyordu ve şimdi bizimkisi daha iyi."

"Düzenlemelerde değişiklikler olduğunda, sadece buna adapte olmanız gerekir." dedi.