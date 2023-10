Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor

Ferrari, geçen sezon da Charles Leclerc liderliğinde birçok kez pole pozisyonu kazanmış ancak çok küçük bir kısmını yarış zaferine dönüştürebilmişti. Helmut Marko da bu durumun Meksika Grand Prix’sinde de geçerli olacağını ve Max Verstappen’in yarışı kazanacağını düşünüyor.

Sürpriz isimlerin öne çıktığı sıralama turlarını Charles Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz’in önünde pole pozisyonunda bitirmişti. Üç kez şampiyon Verstappen ise son turunda derecesini yeteri kadar geliştirememiş ve üçüncü sırada kalmıştı.

Red Bull garajını düşündüren bir diğer sonuç ise Sergio Perez’in sıralamalarda beşinci olmasıydı. Sezon başından itibaren formu serbest düşüşe geçen Meksikalı pilot, AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo’nun arkasında başlayacağı için büyük hayal kırıklığı yarattı.

Bilindiği üzere Perez’in düşük performansından dolayı emekli olması veya AlphaTauri’ye transfer edilip yerine Ricciardo’nun getirilmesi söylentileri dolaşmaya devam ediyor.

Meksika Grand Prix’si sıralama turlarının ardından açıklama yapan Helmut Marko, şunları söyledi: “Önümüzde uzun bir yarış var.”

“Erken aşamalarda risk almak istemiyoruz. Lastik performansının nasıl olacağını bilmiyoruz, iki pit stop stratejisini de tercih edebiliriz.”

“Lastikler açısından gerçekten iyi durumdayız. Ferrari sadece Singapur’da tüm yarış boyunca hızını koruyabildi ve bu bir istisnaydı.”

“Sainz Singapur’da yavaş tempoda, lastiklerini koruyarak sürebildi çünkü Singapur geçiş yapması zor bir pist. Taktiksel olarak da başarılıydı ancak lastikler konusunda bambaşka şartların olacağı bir yarışa doğru gidiyoruz.”

Diğer yandan Verstappen de yarışa dair oldukça kendinden emin açıklamalar yaptı.

Bilindiği gibi Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin start finiş düzlüğü,, bu sezon Formula 1 takvimindeki ilk viraja kadar olan en uzun düzlük. Düzlüğün böylesine uzun olması, üçüncü sıradan başlayan pilotun hava koridoru etkisiyle büyük avantaj elde etmesini sağlıyor.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leads Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start