Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor
2023 Meksika Grand Prix’sinin sıralama turlarında Ferrari pilotları, şaşırtıcı bir performans göstererek ilk çizgiyi kapattı. Ancak açıklama yapan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari’nin sıralama performansını yarış temposuna yansıtamayacağını düşünüyor.
Ferrari, geçen sezon da Charles Leclerc liderliğinde birçok kez pole pozisyonu kazanmış ancak çok küçük bir kısmını yarış zaferine dönüştürebilmişti. Helmut Marko da bu durumun Meksika Grand Prix’sinde de geçerli olacağını ve Max Verstappen’in yarışı kazanacağını düşünüyor.
Sürpriz isimlerin öne çıktığı sıralama turlarını Charles Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz’in önünde pole pozisyonunda bitirmişti. Üç kez şampiyon Verstappen ise son turunda derecesini yeteri kadar geliştirememiş ve üçüncü sırada kalmıştı.
Red Bull garajını düşündüren bir diğer sonuç ise Sergio Perez’in sıralamalarda beşinci olmasıydı. Sezon başından itibaren formu serbest düşüşe geçen Meksikalı pilot, AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo’nun arkasında başlayacağı için büyük hayal kırıklığı yarattı.
Bilindiği üzere Perez’in düşük performansından dolayı emekli olması veya AlphaTauri’ye transfer edilip yerine Ricciardo’nun getirilmesi söylentileri dolaşmaya devam ediyor.
Meksika Grand Prix’si sıralama turlarının ardından açıklama yapan Helmut Marko, şunları söyledi: “Önümüzde uzun bir yarış var.”
“Erken aşamalarda risk almak istemiyoruz. Lastik performansının nasıl olacağını bilmiyoruz, iki pit stop stratejisini de tercih edebiliriz.”
“Lastikler açısından gerçekten iyi durumdayız. Ferrari sadece Singapur’da tüm yarış boyunca hızını koruyabildi ve bu bir istisnaydı.”
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leads Lando Norris, McLaren MCL60, and Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
“Sainz Singapur’da yavaş tempoda, lastiklerini koruyarak sürebildi çünkü Singapur geçiş yapması zor bir pist. Taktiksel olarak da başarılıydı ancak lastikler konusunda bambaşka şartların olacağı bir yarışa doğru gidiyoruz.”
Diğer yandan Verstappen de yarışa dair oldukça kendinden emin açıklamalar yaptı.
Bilindiği gibi Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin start finiş düzlüğü,, bu sezon Formula 1 takvimindeki ilk viraja kadar olan en uzun düzlük. Düzlüğün böylesine uzun olması, üçüncü sıradan başlayan pilotun hava koridoru etkisiyle büyük avantaj elde etmesini sağlıyor.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leads Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start
Verstappen’de bunun farkında. Hatırlanacağı üzere Verstappen, efsane 2021 sezonunda buradaki yarışa üçüncü sırada başlamış, hava koridoru etkisiyle Hamilton ve Bottas’ı avlayarak ilk virajı lider dönmüştü.
Sıralama turları sonrasında açıklama yapan Verstappen, şunları söylemişti: “Pole pozisyonuna oldukça yakındım ama hala önümüzde uzun bir yarış var.”
“Puanlar yarış sonucunda dağıtılıyor. Yarışta kendime oldukça güveniyorum. Elbette pole pozisyonundan başlamak isterdim ancak ilk viraja kadar güzel bir hava koridoru etkisi yakalayacağız.”
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