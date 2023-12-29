Helmut Marko, 2024'te Red Bull'un danışmanı olmaya devam edecek

Bu yıl takım patronu Christian Horner ile sorun yaşadığı iddia edilen Marko'nun takımdaki geleceği konusunda belirsizlik devam ediyordu.

Marko, geçtiğimiz haftalarda Red Bull ile görüşme yapacağını ve sonrasında geleceğinin netleşeceğini söylemişti.

OE24'e konuşan Marko, Red Bull'da kalacağını doğruladı.

Artık geleceğinin netleşip netleşmediği sorusuna Marko, "Evet, olumlu anlamda her şey planlandığı gibi ilerliyor." dedi ve kontratının 2024 sonuna kadar devam edeceğini doğruladı.

Marko için bu, önceki yıllarda olduğu gibi bir kez daha Formula 1 takımıyla birlikte tüm yarışlara katılacağı anlamına geliyor, ki bu sayı 2024'te 24'ten az olmayacak.

Kendisini nelerin beklediğini biliyor ama bunun onda "stres yaratmadığını" vurguluyor.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images The Red Bull 2023 team photo including Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Takımla devam edecek olmasının, 24 yarışlık stresi yeniden çekmek zorunda kalacağı anlamına gelip gelmediği sorusuna Marko, "Evet ama bu benim için stresli değil. Karşı karşıya olduğum şey için 'delilik' deseydim, elbette zor olurdu. Fakat kendime 'Avustralya çok güzel, Melbourne'e gitmek için sabırsızlanıyorum' diyorum."

"Red Bull Racing için Cuma sabah 11'den Pazar gecesine kadar işimi yapacağım ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Red Bull yarış ekibinin geri kalanı gibi Marko da çok özel bir 2023 geçirdi. Takım 22 yarışın 21'ini kazanırken, Max Verstappen toplamda 19 zafer aldı.

Bunu yorumlayan Marko, "Bu yılki gibi bir sezon bir daha olmayacak."

"Rakiplerimizin 2024 sezonuna daha iyi hazırlanacağını varsaymak zorundayız." dedi.

Uzun yılda Red Bull'u en çok üzen şey Singapur'da zaferi Ferrari'ye kaybetmeleriydi.

Marko, "Sadece Singapur'da batırdık."

"Fakat Pazarlama departmanımız bunu 'Kimse mükemmel değildir' sloganıyla orijinal bir reklam temasına dönüştürdü." diyerek gülümsedi.