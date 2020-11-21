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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo 3.lük savaşında Renault'nun durumu konusunda karamsar değil

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Ricciardo 3.lük savaşında Renault'nun durumu konusunda karamsar değil
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Daniel Ricciardo Renault’nun şu anda Racing Point ve McLaren karşısında 3.lük yarışında geri plana düşmüş olmasından üzüntü duymadığını söyledi.

Avustralyalı pilot kendi takımı Renault ve 2 ana rakipleriyle, Mercedes ve Red Bull’un hemen arkasındaki 3. sıra için yaşanan mücadelenin kilit bir parçası oldu.

Fakat geçtiğimiz hafta sonunun Türkiye Grand Prix’sine girmeden önce 3 takımı sadece 1 puan ayırırken Racing Point’ın güçlü bir hafta sonu geçirmesi ve Renault’nun yarıştan hayal kırıklığıyla ayrılması aralarında 18 puanlık bir farkın açılmasına yol açtı.

Ricciardo durumun ideal olmadığını kabul ederken sezonun kalan 3 yarışında Renault’nun tekrardan yukarılara çıkması için yeterince fırsat olduğunu söyledi.

“Tabii ki şu anda şansımız düşük ama yapılabilir bir şey ve halen 3 yarış var. Eğer bir ya da belki 2 yarış kalmış olsa kesinlikle daha karamsar olurdum ama şu anda halen yapabiliriz.”

“Türkiye’de büyük bir fark yaşanması tabii ki utanç verici. Canımızı yakıyor, onu reddedemeyiz. Ama henüz 3 yarış varken bunu başarabilmemize imkan veriyorum.”

“Ve yarışlar muhtemelen kuru geçecek olsa da yaşanacak yine de bir şeyler olacaktır. Bahreyn’i biliyoruz, birinci virajı dar. Belki Sergio (Perez) ve (Lance) Stroll birbirine çarpmak ister! Göreceğiz...”

Ricciardo’nun takım arkadaşı Esteban Ocon da Racing Point ve McLaren’la olan mücadelelerinin bitmesine daha çok olduğu düşüncesinde.

Renault’nun 3.lük için mücadelede galip gelip gelemeyeceği sorulduğunda Ocon: “Evet, yüksek ihtimalle. Bence önümüzde halen birçok fırsat var.”

“Henüz 3 yarış var, alınabilecek bir çok puan mevcut. Bulunduğumuz konumda şartlar bir anda yön değiştirebilir. O yüzden Bahreyn ve Abu Dhabi’de tekrardan mücadelenin içinde olacağımız konusunda kuşkum yok.”

Ocon’a göre yakın zamandaki diğer yarışlara kıyasla Bahreyn ve Abu Dhabi’deki yüksek dereceler takıma takviyede bulunacak.

Ocon: “Bence yüksek sıcaklıktaki pistlerde genel olarak gayet iyiyiz. Genelde lastiklere iyi bakıyoruz ve öyle zor pistlerde çok güçlüyüz.”

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Editör Jonathan Noble

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