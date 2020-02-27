Heineken'den Pincus, F1'in sponsorluk şefi oldu

Formula 1'in ticari şefi Sean Bratches'in görevinden ayrılmasından sonra doğrudan sporun CEO'su Chase Carey'ye rapor verecek.

Pincus, daha farklı bir unvana sahip olan -sponsorluk ve ticari ortaklar direktörü- ve bu hafta görevinden ayrılan Murry Barnett'in yerine geçecek.

Pincus, potansiyel değerini son dört yıl içerisinde Heineken International'daki rolüyle gösterdi.

Heineken'e ilk olarak 2016'nın Mart ayında sponsorluk danışmanı olarak katıldı ve ertesi yılın ocak ayında Formula yapılan ortaklığın baş mimarıydı.

Ardından geçen yıl sponsorluk direktörlüğüne terfi etti. Bunun öncesinde çeşitli reklam ve pazarlama ajanslarında -Zak Brown'un JMI organizasyonu da dahil olmak üzere- çeşitli görevler üstlendi.

Motor sporlarına ek olarak futbol, tenis, golf ve yelken gibi sporlarla da sponsorluk anlaşması imzaladı.

Carey, "Geride kalan üç yılda onunla çalıştıktan sonra işimizi büyütmek ve F1'in heyecan verici yolculuğunu ilerletmeye devam etmek adına gereken deneyim, uzmanlık ve liderliğe sahip olduğunu biliyoruz. Onun inanılmaz etkileyici bir ağı var ve F1 dünyasını çok iyi biliyor." dedi.