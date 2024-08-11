Heineken, Verstappen için sponsorluk politikasını değiştirmiş
Heineken, Max Verstappen ile anlaşmak için politikasını nasıl değiştirdiğini anlattı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Heineken, Red Bull anlaşmasının gerçekleşmemesi ve bunun Verstappen'in elçisi olmasıyla sonuçlanan hikayelerini paylaştı.
Viaplay'in 'Off the Beaten Track' belgeseli sırasında konuşan Heineken CCO'su Bram Westenbrink, 2023'ten itibaren '0.0' elçisi olan Verstappen ile kişisel sponsorluğu hakkında konuştu.
Westenbrink, "Normalde sadece Şampiyonlar Ligi ya da F1 gibi müsabakalara sponsor oluruz."
"Aslında 0.0 için bir elçi arıyorduk. Bu noktada bizim için önemli olan Max'in her zaman son derece net olması oldu. Onun neyi savunduğunu her zaman bilirsiniz."
"Yani her şey bir araya geldi ve biz de 'Tamam, Max için iç politikamızı değiştirmeli ve onunla sponsorluğa gitmeliyiz' dedik."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"O dönemde Red Bull bir rakibimizle görüşüyordu. Görüşmelerin gerçekten ciddi olduğunu öğrendiğimizde paniğe kapıldık."
"Çünkü eğer bir rakip Red Bull ile anlaşırsa, biz Max ile anlaşamazdık."
"Bu yüzden son derece hızlı hareket etmemiz gerekiyordu ve normalde bu tür şeyler çok uzun sürer."
Heineken'in rakip tehdidini bertaraf etmesiyle anlaşma nihayetinde gerçekleşti, ancak Vermeulen, Verstappen'in imzasını atmanın Heineken'e ne kadara mal olduğu konusunda hiçbir şey söylemedi.
Westenbrink de söz konusu para konusunda da ağzını sıkı tuttu, ancak Vermeulen'e her seferinde bu konuda yaptığı bir şakadan bahsetti.
"Elbette size tam olarak ne kadar ödediğimizi söylemeyeceğim." dedi ve gülerek ekledi: "Ama Raymond ne zaman ararsa, önce WhatsApp'tan ona şunu söylüyorum: 'Umarım daha fazla para istemeyeceksindir!"
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