Heidfeld'e göre Hamilton 40 yaşına kadar yarışmayacak

Mercedes, bu yıl arka arkaya altıncı kez takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Hamilton ile Valtteri Bottas arasındaki savaşın Amerika'da son bulması ve Hamilton'ın şampiyon olması bekleniyor.

Eski Formula 1 pilotu ve eski Mercedes test pilotu Heidfeld'e göre Hamilton birkaç yıl içerisinde emekli olacak.

“Bir sürücünün aklını okumak gerçekten zor, ama Hamilton'ın hayatında yapmak istediği başka şeyler olduğu izlenimine kapılıyorum."

"Şu anda 34 yaşında ve bence 40 yaşına kalmasından ziyade, bir ya da iki yıl daha yarışması daha muhtemel."

Heidfeld aynı zamanda Ferrari’nin 2020’de şampiyonluk savaşında Mercedes'i geride bırakabileceğini düşünüyor.

"Ferrari gelecek sezona odaklanırken, Vettel ve Leclerc birinci pilot rolü için savaşıyorlar. Onlar için önemli olan şey tempoya sahip olmak ve hatalarından dersler çıkarmak."

"Önümüzdeki yıl veya yıllarda güç dengesinde değişiklik olabileceğini ve en tepede Mercedes'in yerini bir başkasının alabileceğini düşünüyorum."

"Şu anda olası gözükmeyebilir ancak Mercedes dominasyonu da bir noktada bitecek."