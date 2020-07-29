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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Vettel zorlu bir kararla karşı karşıya"

paylaşım
yorumlar
Heidfeld: "Vettel zorlu bir kararla karşı karşıya"
Ekleyen:
, Editör
29 Tem 2020 07:25

Eskİ F1 pilotu ve yorumcu Nick Heidfeld, Sebastian Vettel'in F1'de zorlu bir kararla karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Sebastian Vettel'in 2021 ve 2022 yılları için Racing Point'ten teklif aldığı biliniyor ve Auto Bild'e göre 31 Temmuz'a kadar yanıt vermesi gerekecek.

Eski F1 pilotu Nick Heidfeld'e göre Vettel, zorlu bir kararla karşı karşıya.

"Sebastian için alması çok zor bir karar. Başlangıçta Ferrari'den ayrıldıktan sonra Formula 1'de sadece en iyi takımların bir parçası olarak yarışmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak şimdi, sadece iyi bir araca sahip olmak istediğini söylüyor. Benim için bu sözler şampiyonada kalmak istediği anlamına geliyor."

"Aston Martin, orta vadede iyi bir seçim olabilir. Karşılıklı faydaları olabilir, ancak takım bu durumdan özellikle faydalanacak. Sebastian onlar için son derece faydalı olacak, çünkü bilgisini paylaşacak. Sebastian genel olarak kendilerine ciddi hedefler koyan herhangi bir takım için faydalı olabilir. Şimdi Racing Point aracının hızına bir bakın ve Ferrari ile karşılaştırın. Bu takım bir yıl içinde Aston Martin olacak ve takım daha da gelişecek."

Heidfeld ayrıca Ferrari'yi ve takım patronu Mattia Binotto'yu eleştirdi.

“Ferrari için bu, 2009'dan bu yana en kötü başlangıç oldu. Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'e tur bindirdi! Bu gerçekten aşağılayıcı..."

"Binotto'nun ana avantajı sakin kalması olabilir, ancak Leclerc ve Vettel'i takip edemiyor veya kontrol edemiyor. Bu, onun ana zayıflığı. Geçen yıl hiçbir şey yapamadı ve bu sezon yine birbirleriyle çarpışıyorlar. Son iki yarış Leclerc için iyi değildi. Geçen yılın sonunda adeta 'kurtarıcı' ilan edildi ve hemen direksiyonun arkasına geçip şampiyon olabileceğini hayal etti. Beklentiler çok büyüktü, ama şimdi buna paralel gitmiyor. Dünyanın en iyi pilotu bile olsa, işler her zaman sorunsuz gitmiyor. Eğer araç yeterince hızlı değilse durum daha da zor ve bu yüzden çok zor olacak."

"Başka bir takımda Ferrari'deki kadar büyük bir baskı yok. Neyse ki Charles, bununla nasıl baş edebileceğini biliyor ve bu, ona yardımcı olmalı. Şimdi temel soru nasıl ilerleyecek? Ne tarz başarılar elde edebileceğini merak ediyorum. Bunu görmek ilginç olacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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