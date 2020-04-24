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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

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Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Nis 2020 09:50

Eski Formula 1 sürücüsü Nick Heidfeld, Sebastian Vettel’in 2019 sezonundaki yarışlarda Charles Leclerc’ten daha üstün performans gösterdiğini söyledi.

Vettel, 2019’da zorlu bir sezon geçirmiş ve sadece Singapur’da kazanabilmişti. Bu galibiyet, takım arkadaşı Leclerc’in çok iyi performans göstermeye başladığı bir dönemde gelmişti.

Yaz arasından sonra Leclerc, art arda dört pole pozisyonu elde etti ve Belçika ile İtalya’da galibiyete ulaştı.

Leclerc ayrıca hem sürücüler şampiyonasında hem de galibiyet ve pole pozisyonu anlamında Vettel’i mağlup ederken, Alman sürücü yarışlarda hatalar yapmıştı.

Vettel 2007 Amerika Grand Prix’sinde F1 kariyerindeki ilk yarışına çıkarken Alman sürücünün takım arkadaşı olan Heidfeld, hataları azalttığı sürece Vettel’in geri dönüş yapabileceğine inanıyor.

F1’in Beyond the Grid podcast’inde konuşan Heidfeld, “Bence onun için en önemli şey, yarışlarda daha az hata yapmak.”

“Bu, son yıllarda onun en büyük eksisi oldu, ki şampiyon olduğu yıllarda bu yönünü pek göstermemişti.”

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“Geçtiğimiz seneki yarışlarda Vettel, bence daha üstündü. Eğer sıralama turlarındaki hızlarına bakarsanız, Seb sene başında sorunlar yaşadı ancak bu sorunları aştı ve eşit hale geldiklerini düşünüyorum. Leclerc’in onu her zaman mağlup etmesi gibi bir durum yoktu.”

“Saf hız anlamında Leclerc’in biraz daha fazla gelişebileceğini söyleyebilirim. Çünkü hâlâ genç ve öğreniyor, ancak oldukça eşit olduklarını düşünüyorum.”

“Leclerc açık şekilde harika bir sürücü. Ve Leclerc geldiğinden beri, Vettel’in iyi bir iş yapmadığını söylemedim ya da düşünmedim.”

“Bunun sadece, kimsenin çok büyük şeyler beklemediği genç bir çocuğun gelip bir dünya şampiyonunu yendiği durumlardan biri olduğunu düşünüyorum.”

“Bundan dolayı birçok kişi Vettel’in iyi bir sürücü olmadığını düşünüyor, ancak belki de birkaç sene içerisinde herkes Leclerc’e dikkat çekebilir. Belki dünya şampiyonu olur ve karşılaşacağı tüm takım arkadaşlarını yener ve ona farklı bir açıdan bakarsınız.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Filip Cleeren

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