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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"

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Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Abdullah Çelik

Eski Formula 1 pilotu Nick Heidfeld, vatandaşı Sebastian Vettel'in gelecek sene Aston Martin'de takım arkadaşıyla eşit olacağını düşünüyor.

Vettel, 2021'de şu anda Racing Point olan ancak gelecek sene Aston Martin'e dönüşecek takım adına yarışacak. Vettel'in takım arkadaşı, takımın sahibi Lawrence Stroll'un oğlu Lance Stroll olacağı için, Vettel'in eşit şartlarda olmayacağı yönünde bazı görüşler var.

Ancak Heidfeld, Vettel'in imzaladığı anlaşmada eşit yaklaşımı garanti altına aldığını düşünüyor.

Heidfeld, "Takım arkadaşınız, takımın sahibinin oğluysa bu konuda çok dikkatli olmanız gerekir."

"Takımın sahibinin oğlunu kayırması ihtimali yüksek. Perez, daha önce Lance için yedek parçalar hazır olduğu zaman yeni güncellemelere geçebildiğinden şikayet etmişti."

"Sebastian'ın bu konuda önlemini aldığından ve en azından kendisine eşitlik sağlayacak maddeleri anlaşmasına koydurduğundan eminim. Böyle bir maddenin olmaması beni şaşırtır, bu inanılmaz bir hata olur. Sebastian o kadar saf değildir." dedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko da Vettel'in Perez'le aynı durumda kalmamasını umduğunu söyledi.

Sky'a konuşan Marko, "Tüm güncellemelerin Stroll'e gidip Perez'in ancak 3 kopya hazır olduğu zaman güncellemeyi aldığını duyduk. Umarım Vettel'e daha dürüst yaklaşırlar." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll , Nick Heidfeld , Sebastian Vettel
Editör Иван Матушкин

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