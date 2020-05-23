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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Vettel, Ferrari'nin kendisine güvenmediğini fark etti"

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Heidfeld: "Vettel, Ferrari'nin kendisine güvenmediğini fark etti"
Ekleyen:
, Editör
23 May 2020 07:29

Nick Heidfeld, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılış süreci hakkında konuştu ve gelecekte ne yapacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

Sebastian Vettel, 2018 Almanya GP'den itibaren yaşadığı düşüş nedeniyle sık sık eleştirildi ve 2020 sonunda Ferrari'den ayrılmak zorunda kalacak.

Nick Heidfeld, vatandaşının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski F1 pilotu, "Vettel artık Ferrari'de açık şekilde 1 numara statüsüne sahip değildi. Sebastian gibi üst düzey bir sürücü için bu, takımın kendisine verdiği destek ve duyduğu güvende, eksiklik olduğunu işaret eder. Bunu kesinlikle fark etmiş olmalı."

"Leclerc giderek daha fazla odak noktası haline geldi ve bu durum, yeni sözleşme ile daha da görünür oldu. Jean Todt'un oğlu Charles'ın menajeri olduğu için siyasi etki de çok büyüktü."

"Benim için durum çok açık. Sonunda Vettel, Ferrari'de sahip olmak istediği tatmin edici zamanlara sahip değildi ve açıkçası gelecekte de öyle olacağını göremiyordu."

“McLaren gibi bir takımın dört kez dünya şampiyonu olmuş bir isimle anlaşmaktan hoşlanacağını hayal edebiliyorum. Bu yüzden bence bir şeyler yanlış gitmiş ya da araya bir şeyler girmiş olmalı."

"Mercedes'in iki alfa sürücüye sahip olmasının faydalı bir kombinasyon olacağını pek fazla düşünmüyorum. Ancak Alman bir sürücünün, Alman bir üreticide yarışması gibi bir durum da var."

"Koronavirüsün neden olduğu ara sırasında sürekli yarıştığı için fark edemediği şeyleri bulmuş olmalı. Dört dünya şampiyonluğu ile zaten gereken her şeye ulaştı. Üç çocuğu var ve belki de şimdi hayatına odaklanması gerekiyor. Öte yandan, bir pilotun mutlu olabilmesi için yarışması da gerekiyor. ”

Heidfeld, Ferrari'nin B seçeneğine sahip olmasının da normal olduğunu söyledi.

"Elbette kendinizi sürücü ve takım olarak her açıdan korumanız gerekiyor. Bazı insanlar için sinir bozucu olsa bile, sadece tek bir seçeneğiniz olamaz. Eğer işe yaramazsa, bir B planınız olması gerekir."

"Eğer bir B planınız varsa bunu kullanırsınız. Bir tanesiyle anlaşamazsanız diğerine bakarsınız. Nihayetinde Ferrari'nin planı neydi ya da aylar içinde gerçekten değişti mi bilmiyorum ve bunu değerlendirmemiz kolay değil."

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Editör Kemal Şengül

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