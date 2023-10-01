Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu"

2023 sezonunda 16 yarışın 13'ünü kazanan Max Verstappen, önümüzdeki hafta sonu Katar'da üçüncü şampiyonluğunu elde edebilir.

Heidfeld, 2011 Macaristan Grand Prix'sinden sonra Lotus'tan ayrılmadan önce 2000-2011 arasında Prost, Sauber, Williams ve BMW gibi takımlarla yarıştı.

Heidfeld, kariyerinde 13 podyum elde etti ve bu podyumlar arasında sekiz kez ikincilik gibi rekor bir derece de vardı ki bu onu galibiyet almadan podyum elde eden en başarılı pilot yapıyor.

Heidfeld, Verstappen'in durdurulamaz bir güce dönüştüğünü düşünüyor.

Heidfeld, Sport1.de'ye verdiği demeçte, "Verstappen'in yaptıkları çok etkileyici, yeteneği her zaman tartışılmazdı."

"Pistte, diğer üst düzey sürücülerle kıyaslandığında bile özel olduğunu görebiliyorsunuz. Beni olumlu anlamda şaşırtan bir şey de hatalarından ders çıkarması ve son derece gelişmesi oldu. O artık eksiksiz bir Formula 1 pilotu."

"Gerçekten de Verstappen kadar özel olan çok az sürücü var, çok çok az."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Nick Heidfeld swap helmets Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tabii ki Michael Schumacher vardı. Formula 3000'de (bugünkü Formula 2) yarışırken Monako'daki F1 araçlarına bakardım."

"Bugüne kadar hep bunu söyledim ve söylemeye devam ediyorum: Eğer tüm araçlar ve tüm kasklar aynı renge boyanmış olsaydı, Schumacher'i yine de tanıyabilirdiniz. O hep farklı bir şekilde sürdü. Araç üzerinde daha fazla kontrolü vardı ve bariyerlere hep daha yakındı."

"Lewis Hamilton da aracını son derece iyi kontrol ediyordu ama Schumacher'den biraz daha vahşiydi, Fernando Alonso da o zamanlar dikkatimi çekmişti."

"Bariyerlere o kadar yakın sürmemiş olabilir ama inanılmaz derecede istikrarlıydı ve aracını çok iyi kontrol ediyordu."

"Tabii Sebastian Vettel'i de unutmamalıyız."

"Kariyerinin son birkaç yılında sonuçlar açısından işler biraz daha sakindi ama Red Bull günlerinde Türkiye'de bir sıralama turu attığını hatırlıyorum ve o zaman şöyle düşünmüştüm: 'Vay canına, bu gerçekten çılgınca!'" dedi.