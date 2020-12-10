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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld ve Schumacher'e göre Bottas, Mercedes koltuğunu kaybedebilir

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Heidfeld ve Schumacher'e göre Bottas, Mercedes koltuğunu kaybedebilir
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Eski F1 pilotu Nick Heidfeld ve Ralf Schumacher, George Russell'ın Mercedes'le çıktığı ilk yarıştaki güçlü performansı sonrası, Valtteri Bottas'ın Mercedes'te yarışma şansının düşük olduğuna inanıyorlar.

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından W11'in koltuğuna George Russell geçmişti.

İngiliz pilot, hafta sonu boyunca Bottas'la benzer ve hatta daha iyi performans gösterdi. Bunu henüz Mercedes'le ilk yarışında, pek de iyi bilmediği ve fiziksel olarak sığmadığı bir araçla yaptı.

Bundan ötürü gelecek yıl için yeni bir kontrat imzalayan Bottas'ın Mercedes'ten gönderilip, yerine Russell'ın getirileceği konuşuluyor.

Bu, şimdilik gerçekçi bir seçenek değil. Çünkü gridde hiç boş koltuk kalmadı ve Mercedes'in Bottas'ı zor durumda bırakmak istemeyeceği düşünülüyor.

Ancak Sky Deutschland'a konuşan Ralf Schumacher, yarıştan önce yaptığı açıklamada, "Bottas'ın gelecek sezon için bir sözleşmesi olduğunu biliyorum, ancak Formula 1'deyiz. Sözleşmeler bu gibi durumlarda özel hükümler içerebilir ve Toto Wolff'un da bunu yaptığına eminim." dedi.

Yarıştan sonra bir başka açıklama daha yapan Alman pilot, "Russell bu hafta sonu tekrar yarışırsa ve Bottas'a karşı daha da iyi bir performans sergilerse, Valtteri için adeta bir 'son' olacak. Doğrusu ben Bottas'ın gelecek yıl Mercedes'e geri döneceğini sanmıyorum." dedi.

Aynı görüşü bir başka eski F1 pilotu Nick Heidfeld de paylaşıyor: “Bottas'ın hisse değeri keskin bir şekilde düştü. Böyle bir hafta sonunun ardından takımdaki yerini kaybederse şaşırmam. "

Fin basını, Kimi Raikkonen'in 2010 sonunda yaşadıklarını örnek göstererek anlaşmanın erkenden feshedilebileceğini düşünüyorlar.

O dönem Ferrari, Raikkonen'in 2010 sonuna kadar kontratı olmasına rağmen Fernando Alonso ile yarışmayı seçmiş ve Fin pilotun sözleşmesini erkenden feshetmişti.

Ancak Ferrari, bunun için Fin pilota 20 milyon Euro tazminat ödemişti.

Şimdi Mercedes'in böyle bir hamlede Bottas'a tazminat ödemesi gerekebilir ve bunun yaklaşık 10 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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