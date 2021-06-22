Heidfeld, Schumacher'in basın tarafından fazla abartılmasını eleştirdi

Yedi kez dünya şampiyonunun oğlu Formula 1'de Haas'la birlikte arka grupta olsa da, Alman pilot hem takım personelinden, hem de medyadan birçok övgü aldı.

Ancak eski sürücüsü Heidfeld, Schumacher'in fazla abartıldığını düşündüğünü söyledi.

Sport1'e konuşan Heidfeld, ''Şu ana kadar iyi bir iş yapıyor.''

''Ancak hoşuma gitmeyen şey, [Schumacher'in] basında ne kadar korunduğu. Herkesin, Schumacher'in başarılı olmasını istediği açık.''

''Formula 1'de ilk geçiş hareketini yaptı ve bu dünyadaki en harika şey gibi lanse edildi.''

''Dışarıdan bakarsanız, durumun biraz abartıldığını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Heidfeld böyle düşünse de, Schumacher'i bu algıyı yaratmakla suçlamadığını da ekledi.

''Bu, Mick'in suçu değil. Tabii ki onunla ilgili kötü haber çıkarmaktansa, olumlu yaklaşmak daha iyidir. Ancak, bunun bir noktada değişme tehlikesi var.''

Heidfeld, Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel hakkında da konuştu ve Formula 1'de yarışan bir pilotun, sürüş yapmayı unutamayacağını da söyledi.

''Hayır, unutulabileceğini sanmıyorum. Bu araca, kurallara, lastiğe hatta havaya veya piste bile bağlı olabilir.''

''Ancak, bir kaza geçirmediyseniz veya zihinsel bir sorunununuz yoksa, sürüş kabiliyetinizi tamamen kaybedemezsiniz.''

''Vettel'in durumunda, zaman zaman yeteneğinin hâlâ orada olduğunu görebiliyorsunuz.''

''2020'deki ıslak zemin Türkiye yarışında en çok hatırladığım şey buydu. Onun araçtaki kontrolünü ve aracı ne kadar iyi yönettiğini görebiliyordunuz. Sonrasında pist kurudu ve hiçbir şey eskisi gibi çalışmadı.''

''Bu komik ancak onun hâlâ yeteneği olduğunu gösterdi.''