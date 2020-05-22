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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"

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Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 09:09

Eski Formula 1 pilotu Nick Heidfeld'e göre Mick Schumacher, sezon ortasında Alfa Romeo ile F1'e girebilir.

Mick Schumacher, geçen yıl Formula 2'de yarışmış ve ilk sezonun bir galibiyet almasına rağmen pek de etkileyici bir sezon geçiremememişti.

Schumacher, Ferrari'nin genç sürücü akademisine yer alıyor ve Ferrari ile Alfa Romeo arasında yapılan anlaşma kapsamında, koltuklardan bir tanesinde Ferrari'nin genç sürücüleri yarışıyor.

Eğer Antonio Giovinazzi, bu yıl da beklentilerin altında bir performans sergilerse, gelecek yıl o koltuğa Schumacher'in geçme ihtimali var.

Nick Heidfeld'e göre böyle bir geçiş 2020 sezonunda bile gerçekleşebilir.

"Schumacher ailesiyle ilgili olumlu şeylerden bir tanesi, bir şeyi ne zaman yapmaları gerektiğini tam olarak bilmeleri ve bu nedenle onu Formula 1'e çok erken sokmamaları gerektiğini biliyorlar."

"Ama bu sezon Mick'i Formula 1'de görseydik şaşırmazdım. Belki Ferrari'nin içinde değil, ama önümüzdeki sezon her iki koltuğun da boş olacağını düşündüğüm Alfa'da olabilir."

"Bu yıl Formula 2'de harika bir performans sergilerse ve Giovinazzi, geçen yıldan daha büyük sorunlar yaşarsa sezon ortasında Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçerse şaşırmayacağım."

Schumacher geçen yıl 22 yarışta 53 puan toplayarak 12. olmuştu.

Sezon sonunda hem Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen'in sözleşmesi sona eriyor.

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Pilotlar Michael Schumacher Şimdi al
Editör Stefan Ehlen

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