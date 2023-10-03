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Heidfeld: "Mick bir şekilde F1'e bağlı kalmalı"

Nick Heidfeld, Mick Schumacher'in Formula 1'e dönebilmesi için tek fırsatının bir şekilde F1 takımlarıyla bağlantılı olması olduğuna inanıyor.

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Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, in a Pirelli Hot Laps guest briefing

Mick Schumacher, Haas ile geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Mercedes'in yedek pilotluğuna getirildi ve birkaç kez F1 aracı sürdü.

Bunun dışında herhangi bir yerde yarışmayan Mick, 2024'te -F1'de- koltuk bulamadığı için başka serilere bakıyor.

İddialara göre yakında WEC'e geçiş yapacak fakat bu adımı attığı takdirde F1'de bir rol üstlenip üstlenmeyeceği bilinmiyor.

Eski F1 pilotu Nick Heidfeld'e Mick'in durumu ve ona ne tavsiye verebileceği soruldu.

Heidfeld şöyle yanıt verdi: "Mick her zaman en azından bir ayağını Formula tutmalı, bir test pilotluğu işi bile olsa bunu yapmalı."

"Bir dönem Pirelli için test pilotluğu ve Mercedes için yedek pilotluk yapmıştım."

"Tekrar pistlere dönen Nico Hulkenberg örneğini de görüyoruz."

"Her zaman kendinize inanmalı ve şansınızı beklemelisiniz. Umarım Mick için her şey yolunda gider."

Heidfeld, Almanya'nın Formula 1'de neredeyse hiç temsilciye sahip olmamasına şaşırmıyor.

"Bence hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez, bu yüzden inişler ve çıkışlar olması çok normal."

"lk Alman F1 şampiyonu olan Michael Schumacher'den sonra Sebastian Vettel ve Nico Rosberg de şampiyon oldu."

"Almanya o dönemde çok başarılıydı. Otomobil üreten çok sayıda şirkete sahip zengin bir ülke olsak da, çok şımartılmıştık. Bunun böyle devam edeceğini varsaymak çok küstahçaydı."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Nick Heidfeld swap helmets

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Nick Heidfeld swap helmets

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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