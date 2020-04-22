Heidfeld: "Kubica'nın BMW'nin bana ayrıcalıklı davrandığını düşünmesi yanlıştı"

Heidfeld ve Kubica, 2006'nın ortasından BMW’nin 2009 sezonunun sonunda spordan ayrılmasına kadar takım arkadaşıydı. İkili, BMW'nin F1'deki macerasının iki önemli ismiydi.

Kubica ve Heidfeld, Kanada Grand Prix'sinde 1-2 olarak iyi bir sonuç da yakalar.

BMW'nin ayrılmasının ardından Heidfeld, Mercedes'in yedek pilotu oldu. Kubica ise Renault'ya katıldı.

Heidfeld, eski takım arkadaşına övgülerde bulundu, ancak BMW'nin Kubica yerine kendisine ayrıcalık gösterdiğini düşünmenin yanlış olduğunu belirtti.

“Formula 1'de yaklaşık üç sezonla, en uzun yarıştığım takım arkadaşıydı ve onun sahip olduğum tüm takım arkadaşları arasında en komplesi olduğunu söyleyebilirim."

"Yarışlarda Kimi [Raikkonen] kadar hızlı değildi ve sıralama turlarında da [Mark] Webber kadar hızlı değildi. Ama genel bir paket olarak gerçekten iyiydi."

"Onun hakkında sevmediğim ya da kendisi için gerçekten yararlı olmadığını düşündüğüm şey, çoğu zaman takımın bana ayrıcalık sağladığını düşünmesiydi., çünkü BMW gibi bir Alman takımında yarışan Alman bir sürücüydüm."

"Bunu sevmiyordum, çünkü bunu basın karşısında sık sık konuştu ve bence bu doğru değildi. Her zaman takımın beni tercih ettiğini söylerdi ve bu doğru değildi."

BMW’nin odak noktasını 2009'daki yeni yönetmeliklere kaydırması işe yaramadı. Heidfeld ve Kubica bir podyuma sırasıyla 13. ve 14. olabildiler.

Temmuz ayında BMW, yıl sonunda spordan çekilmeye karar verdi. Heidfeld, BMW'nin acele davranarak hata ettiğini düşünüyor."

"Bence en büyük gerçeklerden biri, yani bir yarış sürücüsü olarak kendi görüşüme göre çok erken ayrılmış olmalarıydı."

"Takımın ve BMW'nin açısından bakarsak, o zamanlar yaşadığımız mali krize dayanarak muhtemelen doğru karardı, bilemiyorum. Ama sonuçlarına bakarsanız, gerçekten çok iyi performans gösterdiklerini düşünüyorum."

“Nispeten küçük bir ekiple, yani Sauber ile merdivenden yukarı doğru çıkarken, bazen bir adım geri gidilmesi normaldir. Sonrasında fişi çok erken çektiklerini düşünüyorum."

BMW, 2008 yılında 2009'a odaklanmaya karar verdiğinde dahi şampiyonluk savaşının içerisindeydi ve Kubica bir noktada neredeyse favori konuma gelecekti.

"Diğer bazı takımlara bakarsanız, dünya şampiyonluğu için mücadele etme şansına sahip oldukları zaman, sadece her şeylerini ortaya koyuyorlar. BMW'de bu olmadı. Ama adil olmak gerekirse, bunun şansla ilgili olduğunu düşünmüyorum."

"Performansa bakarsanız, [Kubica] Kanada'da kazanmıştı ve şampiyonada önde olmasına rağmen, aracın saf hızı diğer bazı araçlar kadar güçlü değildi."