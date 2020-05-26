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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Hamilton-Vettel kadrosundan kimse kazançlı çıkmaz"

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Heidfeld: "Hamilton-Vettel kadrosundan kimse kazançlı çıkmaz"
Ekleyen:
, Editör
26 May 2020 09:11

Eski Formula 1 pilotu Nick Heidfeld, Sebastian Vettel'in Mercedes'te Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olmasından kimsenin kazançlı çıkmayacağını düşünüyor.

Sebastian Vettel'in 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacağının açıklandı ve adı Mercedes'le anılıyor.

Ancak Nick Heidfeld'e göre bu seçim pek de mantıklı değil.

Heidfeld, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Mercedes anlaşmasının pek gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Toto'nun söylediği ilk şeyin performans olması ilginç. Vettel'i tabii ki yeşil yoncası nedeniyle övebilirsiniz ancak bu isim gerçekten Mercedes'te bir role uygun görünmüyor. Elbette üst yönetimden birisi çıkıp 'artık pazarlama önemli, bir Alman pilota ihtiyacımız var' diyebilir fakat bu, işe yaramaz. Bana göre bu, Vettel'in Mercedes'e uymamasından değil, Hamilton ve Vettel'in aynı takımda yarışabileceğini göremiyor olmamla ilgili."

"Bana göre bunu kimse istemez. Vettel'in kendisi bile istemez. Çünkü Hamilton şu anda kariyerinin zirvesinde ve onun net şekilde bir numara olduğunu bildiği bir takıma gidecek. Ayrıca Hamilton açısından da bunun anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. O da rahatsız olacak."

"Mercedes'in de bundan hoşlanacağını sanmıyorum. Takım içerisinde huzursuzluk olacak. Bunun olacağını göremiyorum. Ama Formula 1'de çok şey yaşanıyor ve bekleyip görmek gerekiyor."

"Vettel'in bırakabileceğini düşünüyorum. Ama doğruyu söylemek gerekirse onunla hiç konuşmadım ve ne yapacağını tam olarak bilmediğini tahmin ediyorum."

"Helmut Marko onunla konuştuğunu söyledi ve tahmin de edebileceğiniz gibi sadece üst düzey bir takımda yarışabilirse kalacak. Bu da Mercedes'le olabilir."

"Diğer tarafta Racing Point bence ilginç bir seçenek olacak, ki bu şu anda kazanabilen bir takım değil. Ama gelecek yıl Aston Martin'in fabrika takımı olacaklar. Bunu da büyük bir Mercedes desteğiyle yapacaklar. Mercedes'le bağlantıları zaten çok büyük."

"Tekrar tekrar reddetseler bile Mercedes'in kuralların değişmesi halinde bir veya iki yıl içinde ayrılma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Sonra belki de böyle bir takım ön tarafta yarışabilir. Bunun Sebastian Vettel için yeterli olup olmayacağını bilmiyorum. Ama ben bunu kesinlikle bir fırsat olarak görürdüm." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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