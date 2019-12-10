Head: “Geriye doğru adım atılan 2021 kuralları, F1 için gerekli”

FIA ve F1, yarışları daha iyi hale getirmek amacıyla 2021’den itibaren kullanılacak olan yeni kuralları kısa süre önce açıklamıştı.

Araçların birbirlerini daha yakından takip edebilmesini sağlamak için verilen tavizlerle beraber takımların daha kısıtlı çalışma alanları olacak.

Teknik direktör olarak Williams’la birçok dünya şampiyonluğu yaşayan Head, mühendislik zorlukları azalacağı için pişmanlık duyduğunu ancak bütçe eşitsizliğinin sürdürülemez olması sebebiyle bunun gerekli olduğunu söyledi.

Londra’daki Autosport Ödülleri’nde 2021 kuralları hakkında konuşan Head, “Bazı açılardan, mühendislik açısından bu ne yazık ki geriye doğru atılan bir adım.”

“Ancak sonuçta motor sporları çok pahalı hale geldi. Ve önlerdeki takımlar ile aşağıdaki takımlar arasındaki fark çok büyük hale geldi. Birbiriyle yarışan daha fazla takıma ihtiyacımız var.”

“Bu kuralların belirlenmesine dahil olan insanların iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Seviyeyi düşürmenin adil olmadığını söyleyemem, çünkü akıllı mühendisler bir fark yaratmanın yollarını kesinlikle bulacaklar. Ancak benim zamanımla karşılaştırırsak tam olarak özgürlük yok.” ifadelerini kullandı.

F1’in patronları, 2021 kurallarını bir araya getirmenin, takımların sevmedikleri şeyleri kabul etmek zorunda oldukları anlamına geldiğinin farkındalar. Ancak doğru uzlaşmaların yapıldığına inanıyorlar.

F1 CEO’su Chase Carey, “Doğru adımların atıldığına inanıyoruz. Geliştirilmesi gereken şeyler olacak mı? Elbette.” demişti.