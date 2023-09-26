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Williams: "Sargeant'ın pahalıya mal olan kazaları, düzenli gelişimini maskeliyor"

Williams, Logan Sargeant'ın son dönemde yaptığı kazaların "istikrarlı gelişimini maskelediğini" düşünüyor ancak kazaların devam etmesi halinde Amerikalı pilotun araç özelliklerinin gerisinde kalma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams Racing

Sargeant yaz tatilinden bu yana Zandvoort'taki kazayla başlayan birkaç maliyetli kaza yaşadı.

Amerikalı çaylak, Japonya Grand Prix'si sıralama turlarının ilk seansında büyük bir kaza geçirdi. Son virajda pist dışına taşan Sargeant, ardından çimlerin üzerinde kontrolünü kaybederek aracının her iki tarafını sert bir şekilde bariyerlere vurdu.

Williams, yedek bir şasi etrafında tam bir yeniden inşa ile karşı karşıya kaldı ve bu da Sargeant'ı üçüncü aracı kullandığı için 10 saniyelik bir zaman cezası ile pit yolundan başlamak zorunda bıraktı.

Sargeant yarışta ayrıca Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ile çarpışarak bir kazaya daha karıştı ve ortaya çıkan hasar her iki sürücüyü de yarıştan çekilmek zorunda bıraktı.

Pazar günkü yarıştan önce konuşan Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, Sargeant'ın Suzuka antrenmanlarında takım arkadaşı Alex Albon'un tur zamanlarına yaklaştığını ancak yüksek profilli kazaların, normalde gelişen formunun parlaklığını azalttığını düşünüyor.

Motorsport.com/Autosport'un Sargeant'ın kazalarıyla ilgili sorusuna Robson, "Sanırım kaçınılmaz olarak manşetlere çıkıyorlar, değil mi?" 

"Bence bu onun istikrarlı performansını biraz maskeledi ve bu hafta sonu aslında gerçekten iyi gidiyordu."

"Gelmesi çok zor bir pist ve Cuma günü gerçekten çok iyi gitti, Cumartesi günü de bunun üzerine koydu ve sonra ilk turun son virajında kaybetti... ve gerçekten, oldukça küçük bir hataydı."

"Sadece o virajda çimlere dokunduğunuz anda başınız büyük bir belaya giriyor ve bu gerçekten kötüydü."

"Ama evet, Zandvoort'tan bu yana meydana gelen kazaların, aksi halde açıkça görülen istikrarlı gelişmeyi maskelediğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Robson, daha fazla kaza hasarının Sargeant'ın araç özelliklerinin gerisinde kalması riskini doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Takım yaşanan kazalar nedeniyle zaten yeni ön kanadı onun aracına takmamıştı. Takımlar, yeterli sayıda güncel yedek parçaya sahip olmak için, mecburen eski parçaları takmak zorunda kalabiliyorlar.

Robson, "Bir dereceye kadar teknik özelliklerde geri kalmak zorunda kalıyorsunuz, çünkü tüm uzun teslim kalemleri için ve daha sonra bunları dünyanın dört bir yanına göndermek zorunda kaldığınızda, daha fazla yenisini yapmak için çok geç oluyor. Bunu yapmak için paranız ve zamanınız olsa bile." diye ekledi.

Sargeant'ın ihtiyaç duyduğu ek yedek parçaların 2024'e doğru Williams'ın geliştirme bütçesi üzerinde zincirleme bir etkisi olup olmayacağı sorulduğunda Robson şu yanıtı verdi:

"Muhtemelen gelecek yılı çok fazla etkilemeyecek, çünkü yeterince parçamız olduğunu düşünüyorum."

"Bu sadece biraz lojistik bir egzersiz haline geliyor. Gerçekte kaç tanesini piste göndermek istiyoruz? Bir sonrakine ne göndereceğiz? İngiltere'ye neyi geri göndereceğiz?"

"Bu yüzden çok fazla panik olduğunu sanmıyorum. Şasiyi tamir ettirmemiz gerekecek, bu da fabrikada biraz zaman alacak. Ancak bunun dışında devam edebileceğimiz yeterince parçamız var."

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McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi?

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