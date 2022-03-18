Haywood, F1 yarış direktörü yardımcısı olarak FIA'ya geri dönüyor

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Haywood, daha önce 2019 ve 2020 yılında yaptığı yarış direktörü yardımcılığına bu yıl Bahreyn ve diğer dört yarış için geri dönecek.

Haywood, yıllar boyunca FIA yarış kontrolün önemli isimlerinden biriydi ve yarış direktörleri Charlie Whiting ve Michael Masi ile çalıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında FIA'daki görevinden emekli oldu ve danışmanlık yapıyordu.

Yeni yarış direktörleri Wittich ve Freitas bu yıl birlikte çalışacaklar ve dönüşümlü olarak art arda iki etkinlikte yarış direktörü ve direktör yardımcısı görevinde olacaklar.

Ancak Freitas, WEC'te olan görevleri nedeniyle beş F1 hafta sonunu kaçıracak ve onun yerine Haywood görev alacak.

Bunun yanı sıra, 2014 yılında ayrılana kadar yarış direktörü yardımcılığı yapan Herbie Blash de FIA'ya geri döndü ve Sakhir'de baş danışmanlık yapacak. Blash'in en az ilk altı yarış için danışmanlık yapması bekleniyor.

Haywood spora ilk olarak 1994 yılında F1'in yarış sistemleri müdürü olarak geldi. Sonrasında WRC'deki kısa süreli bir görevin ardından 2004 yılında FIA'nın yarış kontrol sistemleri müdürü oldu.

Haywood, Whiting'in vefatının ardından Masi'nin yanında yarış direktörü yardımcılığı yaptı.

Niels Wittich, Race Director, FIA in paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wittich'in bu hafta sonu gözetim altında olacağı kaçınılmaz ve yanında Haywood ve Blash'in olması, takımlara ve sürücülere ekstra güven verecek.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Motorsport.com'a, "İlk olarak, takım olarak bizim için en önemli olan şey kuralların net olması."

"Yeni sezona girerken yarış direktörlüğünün nasıl olacağı net görünüyor. Geçmişteki projelerim nedeniyle Niels ve Eduardo'yu şahsen tanıyorum. Barselona padoğunda da onlarla görüştüm."

"Niels, son iki hafta buradaki direktörlerle birlikte hazırlıklara başladı. Takım yöneticilerinin toplantısı da dahil olmak üzere birkaç toplantı yapıldı."

"Şimdi sezonun başlamasını ve onlarla çalışmayı heyecanla bekliyoruz." dedi.

Bununla birlikte, FIA'nın Cenevre'deki yeni yarış operasyonları merkezi de cuma günü ilk kez test edildi.

Başkan Mohammed Ben Sulayem'in sanal yarış kontrol olarak adlandırdığı bu merkez, asıl yarış kontrole destek sağlayacak ve hakemler ve yarış direktörleri için bir eğitim yardımcısı olacak.