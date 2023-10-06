Hayal kırıklığı yaşayan Stroll, röportajı kısa kesti

Sıralamalar boyunca hız ve aracını kontrol konusunda zorlanan Aston Martin pilotu, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun 3. olduğu ilk seansta 17. sırada kalarak elendi.

Aracını garaja döndürdükten sonra gergin hareketlerde bulunan Stroll, kendisine bir şeyler söyleyen mühendisini ilk başta terslerden, garajın arkasına geçerken ise iterek tepki gösterdi.

Sıralamaların ardından zorunlu olarak katıldığı röportajda Stroll'ün hayal kırıklığı devam ediyordu.

Kanadalı pilot, 3 soruya 3 çok kısa cevapla karşılık verip seansı noktaladı.

İşte o röportaj:

Televizyon ekranlarından hayal kırıklığı yaşadığını gördük. Şu anda duyguların nasıl?

Lance Stroll: B*ktan.

Senin için direksiyon arkasında yolunda gitmeyen şeyler ne?

LS: Bilmiyorum.

Düşünce yapını nasıl değiştireceksin?

LS: Sürmeye devam ederek.