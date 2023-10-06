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Formula 1 / Katar GP Haberler

Hayal kırıklığı yaşayan Stroll, röportajı kısa kesti

Katar GP sıralamalarında hayal kırıklığı yaşayan Aston Martin pilotu Lance Stroll, sıralamaların ardından Formula 1 tarihindeki en kısa basın toplantılarından birisini geride bıraktı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Sıralamalar boyunca hız ve aracını kontrol konusunda zorlanan Aston Martin pilotu, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun 3. olduğu ilk seansta 17. sırada kalarak elendi.

Aracını garaja döndürdükten sonra gergin hareketlerde bulunan Stroll, kendisine bir şeyler söyleyen mühendisini ilk başta terslerden, garajın arkasına geçerken ise iterek tepki gösterdi.

Sıralamaların ardından zorunlu olarak katıldığı röportajda Stroll'ün hayal kırıklığı devam ediyordu.

Kanadalı pilot, 3 soruya 3 çok kısa cevapla karşılık verip seansı noktaladı.

İşte o röportaj:

Televizyon ekranlarından hayal kırıklığı yaşadığını gördük. Şu anda duyguların nasıl?

Lance Stroll: B*ktan.

Senin için direksiyon arkasında yolunda gitmeyen şeyler ne?

LS: Bilmiyorum.

Düşünce yapını nasıl değiştireceksin?

LS: Sürmeye devam ederek.

 
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