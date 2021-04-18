Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncülükten ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve Ferrari'nin, yağmur yağma ihtimaline karşılık ıslak zemin ayarı yaptığını belirtti.

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, formasyon turunda attığı spinin ardından taraftarlarını endişelendirse de, harika bir başlangıç yapıp üçüncülüğü almayı başardı.

Monakolu pilotun yarış temposu, tüm yarış boyunca iyiydi ancak kırmızı bayrakların ardından Lando Norris'e geçilmekten kurtulamadı.

Bu, Ferrari pilotunun podyum mücadelesinin dışına düştüğü anlamına geliyordu, çünkü Mercedes pilotu Lewis Hamilton da ön gruba yaklaşmıştı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, Ferrari'nin yağmura uygun bir yere basma gücü ayarı seçtiğini ve bu yüzden düzlüklerde yeterince hızlı olmadıklarını belirtti.

Leclerc, "Bence bugün harika bir yarış oldu. Fakat biraz hayal kırıklığı yaşıyorum... Çünkü formasyon turunu bir kenara bırakırsanız, yarışın başlangıcı harikaydı ve iyi bir konumdaydık, hız açısından çok güçlüydük."

"Sonrasında kırmızı bayrak bizim için durumu zorlaştırdı. Çünkü kırmızı bayraktan sonra düzlüklerde çok savunmasız olmaya başladık. Bunun sebebi dün, yağmur yağması durumunda avantaj kazanabilmek için yere basma gücü anlamında kumar oynamazdı ve durum tam olarak böyle oldu. Fakat ne yazık ki kırmızı bayraktan sonra arkamızdaki araçlara karşı savunmasız kaldık."

Leclerc, aracın temposundan memnun olduğunu ve pek çok olumlu şey gördüklerini söyledi.

"Bence pek çok olumlu şey vardı. Bugün tempomuz çok iyiydi. Mücadele halindeyken, yani savunurken veya atak yapmaya çalışırken zorluk çekiyorduk çünkü düzlüklerde zorlanıyorduk. Fakat bunun ötesinde olumlu bir yarıştı."

"Yağmurun yağdığı ilk bölümde çok rekabetçiydik. Geçmişte yağmurda zorlandığımızı düşündüğümüzde, bunu beklemiyorduk. Tempomuz oldukça iyiydi."

"Dediğim gibi, son bölümde daha fazla yere basma gücü ayarı seçmenin bedelini ödedik. Fakat şimdi bunun hakkında konuşmak çok kolay. Bu bize başlangıçta yardım eden bir şeydi ve kırmızı bayrak olmasa, farklı şekilde bitirebilirdik. Sonunda bizi cezalandıran şeydi, fakat başlangıçta bize yardım etti."

"Yine de her şeyi bir kenara bırakırsak bence tempo anlamında olumlu bir gün geçirdik. Dördüncü ve beşincilikten çok mutlu olmalıyız. İşlerin gidişatından memnunum. Zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

Önceki haber

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

2s
2
Formula 1

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

17 dk
3
Formula 1

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

1s
4
Formula 1

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

57 dk
5
Formula 1

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

37 dk
Son Haberler
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
F1

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

17dk
Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
F1

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

37dk
Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
F1

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

57dk
Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
F1

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

1s
Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"
F1

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

1s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Emilia-Romagna'da günün pilotu Norris oldu! Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Emilia-Romagna'da günün pilotu Norris oldu!

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci! Emilia Romagna GP
Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"

Emilia-Romagna GP, Bottas ve Russell'ın kazası nedeniyle durduruldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Emilia-Romagna GP, Bottas ve Russell'ın kazası nedeniyle durduruldu

Son Haberler

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
F1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.