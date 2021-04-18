Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, formasyon turunda attığı spinin ardından taraftarlarını endişelendirse de, harika bir başlangıç yapıp üçüncülüğü almayı başardı.

Monakolu pilotun yarış temposu, tüm yarış boyunca iyiydi ancak kırmızı bayrakların ardından Lando Norris'e geçilmekten kurtulamadı.

Bu, Ferrari pilotunun podyum mücadelesinin dışına düştüğü anlamına geliyordu, çünkü Mercedes pilotu Lewis Hamilton da ön gruba yaklaşmıştı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, Ferrari'nin yağmura uygun bir yere basma gücü ayarı seçtiğini ve bu yüzden düzlüklerde yeterince hızlı olmadıklarını belirtti.

Leclerc, "Bence bugün harika bir yarış oldu. Fakat biraz hayal kırıklığı yaşıyorum... Çünkü formasyon turunu bir kenara bırakırsanız, yarışın başlangıcı harikaydı ve iyi bir konumdaydık, hız açısından çok güçlüydük."

"Sonrasında kırmızı bayrak bizim için durumu zorlaştırdı. Çünkü kırmızı bayraktan sonra düzlüklerde çok savunmasız olmaya başladık. Bunun sebebi dün, yağmur yağması durumunda avantaj kazanabilmek için yere basma gücü anlamında kumar oynamazdı ve durum tam olarak böyle oldu. Fakat ne yazık ki kırmızı bayraktan sonra arkamızdaki araçlara karşı savunmasız kaldık."

Leclerc, aracın temposundan memnun olduğunu ve pek çok olumlu şey gördüklerini söyledi.

"Bence pek çok olumlu şey vardı. Bugün tempomuz çok iyiydi. Mücadele halindeyken, yani savunurken veya atak yapmaya çalışırken zorluk çekiyorduk çünkü düzlüklerde zorlanıyorduk. Fakat bunun ötesinde olumlu bir yarıştı."

"Yağmurun yağdığı ilk bölümde çok rekabetçiydik. Geçmişte yağmurda zorlandığımızı düşündüğümüzde, bunu beklemiyorduk. Tempomuz oldukça iyiydi."

"Dediğim gibi, son bölümde daha fazla yere basma gücü ayarı seçmenin bedelini ödedik. Fakat şimdi bunun hakkında konuşmak çok kolay. Bu bize başlangıçta yardım eden bir şeydi ve kırmızı bayrak olmasa, farklı şekilde bitirebilirdik. Sonunda bizi cezalandıran şeydi, fakat başlangıçta bize yardım etti."

"Yine de her şeyi bir kenara bırakırsak bence tempo anlamında olumlu bir gün geçirdik. Dördüncü ve beşincilikten çok mutlu olmalıyız. İşlerin gidişatından memnunum. Zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images