Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

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Sıralama turlarında pole pozisyonu için savaşan Charles Leclerc, pazar günü galibiyet mücadelesi veremedi.

Monakolu pilot, yarış temposunda çok gerideydi ve odağını üçüncülüğe çevirdikten kısa bir süre sonra, motor sorunuyla yarış dışı kaldı.

Sezona yarış dışı kalarak başlamasının ardından hayal kırıklığı yaşayan Leclerc, performansın çok iyi olmadığına da vurgu yaptı.

Leclerc şöyle konuştu: "Sorun ortaya çıkana kadar, motorda herhangi belirti yoktu. Her şey biir anda gitti... İyi hissettiğimi söyleyemem."

"Takımın kış boyunca çok fazla şey yaptığını biliyorum ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü daha henüz ilk yarıştayız ve onda da dayanıklılık sorunu yaşadık."

"Testlerden sonra tahminlerimde yanılmayı umuyordum fakat yarış hızında Red Bull'un çok gerisinde olduğumuz kesinleştik. Bu hafta sonu mümkün olan en yüksek puanı kazanmak önemliydi fakat bunu başaramadık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Red Bull'a kıyasla bu hafta sonu, yarışta bir adım geride olmayı bekliyorduk... Şu anda farklı bir gezegendeler."

"Yarış temposunda onlardan çok uzaktayız."

Yarış dışı kalmadan önce kendisine ne kadar güvendiği sorusuna Leclerc, "Liderden tur başına bir saniye yavaş gidiyorken, kendinize ne kadar güvenebiliyorsanız o kadar güveniyordum."

"Yani kendime güvenmem için hiçbir neden yoktu."

"Görünüşe bakılırsa Red Bull, yarış temposunu ciddi şekilde artıracak bir çözüm bulmuş durumda. Çünkü sıralama turlarında neredeyse eşit hızdaydık. Fakat yarışta, tur başına 1 saniye geride kaldık."

"Bahreyn çok özel bir pist. Umarım bir sonraki yarışta tablo daha farklı görünür fakat buna güvenemeyiz. Çalışmak ve bir şeyler bulmak zorundayız çünkü çok gerideyiz."

"Finiş göremediğinizde, olumlu tarafları görmek imkansız oluyor."

"Sıralamalarda doğru seçimi yaptık, start iyiydi ama performansımız yeterli değildi. Dayanıklılık da şu anda bir sorun."

"Henüz ilk yarışta sorun yaşadık, bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor."