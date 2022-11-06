Hawkins, F1 destekli kadın sürücü serisinin olumlu olduğunu söylüyor

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Geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix hafta sonunda, F1'in gelecek yıl gibi erken bir tarihte, F3 ve F2'ye potansiyel bir besleyici seri olarak hizmet verecek, tamamı kadınlardan oluşan kendi yarış serisini başlatmayı planladığı ortaya çıktı.

Bu plan, W Series'in 2022 sezonunun son üç yarışını bağış toplama sorunları nedeniyle iptal etmek zorunda kalmasından sadece haftalar sonra ortaya çıktı ve dikkati 2023 şampiyonasına yöneltti.

F1 destekli kadın sürücü serisinin, F4 araçlarının kullanacağı ve daha genç nesil sürücüleri hedef alacağı düşünüldüğünde, W Serisinin yerini alacak şekilde tasarlanmayacak. W Series, 2019'daki açılış sezonundan bu yana F3 araçlarını kullandı.

Hawkins, bugüne kadar W Series'in üç sezonunda da yarıştı ve Aston Martin F1 takımının elçisi olarak görev yaptı.

F1, planlanan seri için henüz herhangi bir ayrıntıyı resmi olarak onaylamasa da, Hawkins; motor sporlarında yükselmeye çalışan kadınlara daha fazla yarış fırsatı sunduğu için 'bunu olumlu olarak gördüğünü'' söyledi.

Hawkins, "Kadınlara yardımcı olan herhangi bir şampiyonluk bence memnuniyetle karşılanmalı ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

"Ayrıca W Series ile birlikte çalışacağını düşünmek istiyorum. Birbirleriyle rekabet edeceklerini düşünmek istemiyorum çünkü amacımız bu değil."

"En iyi şampiyonaya kimin sahip olduğu değil, birlikte nasıl çalıştığımız önemli çünkü hepimiz aynı şeyi elde etmeye çalışıyoruz. Bence bu olumlu bir şey." dedi.

Start grid Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hawkins, daha fazla kadının yarışmasını sağlamaya odaklanmanın ve sürücü havuzunu genişletmenin önemine odaklanılması gerektiğini belirtti. Euro 2022 şampiyonluğunu kazanan İngiltere Kadın Futbol Takımına benzer şekilde daha geniş bir etki yaratmayı amaçladığını da söyledi.

Hawkins, "Ne kadar az şeye sahipsek, bir kadının Formula 1'e ulaşma şansı o kadar az olacak."

"Öyleyse konuyu ele alalım, mümkün olduğunca çok kişiye ulaşıp onları buna dahil edelim ve genç nesle hitap edelim. Eminim birkaç yıl içinde bunun mükâfatını göreceğiz. Tıpkı İngiltere Kadın Futbol Takımı gibi."

"İngiltere Kadın Futbol Takımı, harika bir iş çıkarıyor. Ama biz 10 ya da 15 yıl önce yaptıklarımızın ödülünü alıyoruz."

"Takım, 20 yıl önce Euro'yu kazanabilirdi, ama bahse girerim kimse bunu duymazdı. Ama 20 yıl önce yaptıklarından dolayı şimdi bundan çok keyif alıyoruz ve onlar hakkında çok şey duyuyoruz."

"W Series bunun gerçekleşmesine yardımcı oldu, ancak biraz daha geç kaldık. Bunun mükâfatını birkaç yıl içinde göreceğiz.” dedi.