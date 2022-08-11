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Formula 1 Haberler

Haupt: “Piastri, Alonso kadar acımasız gibi görünüyor”

Auto Motor und Sport'tan Andrew Haupt, Piastri’nin ya ‘harika bir poker oyuncusu olduğunu’ ya da ‘önceki başarılarının başını döndürdüğünü’ söyledi.

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Haupt: “Piastri, Alonso kadar acımasız gibi görünüyor”
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Alpine, Oscar Piastri ile 2023 sezonu için sözleşme imzaladığını açıklarken; Piastri’nin Alpine koltuğunu reddetmesi manşetlerden düşmedi.

2022 Formula 1 gridinde boş koltuk olmadığı için bu sezon Alpine takımında yedek pilot rolü üstlenmek zorunda kalan Piastri'ye 2023 gridinde bir yer vaat edilmişti.

Alpine'in Fernando Alonso ile sözleşmelerini bir yıl daha uzatmaya yaklaştığı düşünülürken, Piastri ve menajeri Mark Webber diğer takımlarla görüşmeye başladılar.

Haberlere göre Piastri, McLaren ile gelecek sezon yarışacağına dair bir ön sözleşme imzaladı. Alpine'in salı günü, Alonso'nun takım değiştirmesi üzerine Piastri'yi yeni pilotları olarak açıklamasının ardından, Avustralyalı pilotun "Alpine için yarışmayacağım" açıklaması yapmasının altındaki nedenin bu sözleşme olduğu düşünülüyor.

Haupt, 21 yaşındaki pilotun tehlikeli bir oyun oynadığını düşünüyor.

AMuS'a konuşan Haupt, “Oscar Piastri ya harika bir poker oyuncusu ya da önceki başarıları başını döndürdü.”

“Menajeri, Alpine ile yapılan sözleşmede, bir davada bile sonuna kadar devam ettirebilecekleri bir açık bulmuş olmalı. Aksi halde bu bir delilik olur.”

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

“Piastri, açıklamasında ‘Gelecek yıl Alpine için yarışmayacağım.’ cümlesini yazmasaydı, Alpine’e açık bir kapı bırakabilirdi.”

“Bu, Alpine’e açıkça ‘hayır, kapı kapandı’ diyen bir açıklamaydı.” dedi.

Piastri’yi 'nankör' olarak tanımlayan Rich Energy CEO'su William Storey'e katılmasa da Haupt, bundan bir olumlu sonuç çıktığını da görüyor.

Haupt, “Piastri, Alonso kadar acımasız davranıyor gibi görünüyor. Bunu onun için olumluya çevirmek istiyorsak, geleceğin dünya şampiyonu gibi son derece bencil davrandığını kabul etmeliyiz.”

“21 yaşındaki bebek yüzlü bir sürücü, Alpine’in ana rakibi McLaren’a geçmek istiyor. Bunu alenen söylemedi ya da McLaren'dan bir açıklama gelmedi ancak parçaları birleştirdiğimizde böyle bir sonuç çıkıyor.”

“Piastri, Williams'a geçmek istemedi. Arka grupta yarışmak istemiyor, puan için savaşmak istiyor. Bunu Alpine ile yapabilirdi ama onun yerine McLaren'a geçmek istiyor.” dedi.

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