Haug: "Yarışları sıkıcı yapan Mercedes değil, diğerleri"

Norbert Haug, 22 yıl boyunca yürüttüğü Mercedes motor sporları direktörlüğü görevini 2012 yılı sonu itibariyle bırakmıştı.

Mercedes, 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen 124 yarışın 92'sini kazandı. Bu, yarışların %74.19'unun Mercedes tarafından kazanıldığı anlamına geliyor.

Ferrari aynı dönemde 17 yarış kazanırken, Red Bull 15 yarış kazandı.

Tarihin en baskın performansını gösteren Mercedes, bundan ötürü yarışları sıkıcı hale getirmekle suçlanıyor.

Ancak Haug'a göre Mercedes'in değil, Alman ekibe ayak uydurmayanların suçlanması gerekiyor.

Sky Almanya'ya konuşan Haug, "Mercedes'in son altı yılda sahip olduğu mükemmellik, yarış tarihi için benzersiz bir şey."

"Mercedes'in şampiyonayı sıkıcı yaptığı söyleniyor. Ancak burada düzeltmem gereken bir şey var. Şampiyonayı sıkıcı yapan Mercedes değil. Sıkıcı yapanlar, Mercedes'e ayak uyduramayanlar." dedi.

JJ Lehto ise şu anda tarihin en baskın dönemiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

"Michael Schumacher döneminde bile her zaman zaferler için savaşan zorlu rakipler vardı."

"Bugün her şey farklı. Tamamen üstün bir araç ile Hamilton'ın işi çok kolay gibi görünüyor. En azından Hamilton'ın yanında Max Verstappen'i görseydik, elbette güzel olurdu. Prost-Senna gibi olurdu. Hamilton şu anda bir Red Bull'un içinde olsaydı, kesinlikle Mercedes'teki gibi olamazdı."