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Haug, Vettel'in pes etmemesinden ötürü mutlu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'in eski motor sporları patronu Norbert Haug, Sebastian Vettel'e inancını hiç kaybetmediğini ve tekrardan ön tarafa döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Haug, Vettel'in pes etmemesinden ötürü mutlu

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından bu yıl Aston Martin takımına katıldı ancak yeni AMR21 aracına uyum sağlamakta zorlandı.

Puansız geçen ilk dört yarışın ardından Vettel'le ilgili pek çok olumsuz yorum vardı. Fakat Alman pilot, Monako caddelerinde harika bir performansla beşinci olurken, Bakü'de güçlü formunu sürdürdü.

Alman pilot, 11. başladığı yarışta doğru stratejiyi seçti ve aynı zamanda yarış boyunca hatasız bir sürüş yapıp, öndekilerin sorunlarından faydalanarak ikinci oldu. Bu, Vettel'in yeni takımı ile ilk podyumu oldu.

MercedeS'in eski motor sporları şefi Norbert Haug'a göre Vettel, kendisine olan güvenini yeniden kazanmaya başladı.

Haug, bundan dolayı mutlu olduğunu söylese de, bazı yarışların araca uymamasından ötürü Alman pilotun zorlanabileceğini düşünüyor.

Sky Almanya'ya konuşan Haug, "Genel anlamda konuşursak, şahsen hiçbir zamanda Vettel'den şüphe etmedim. Elbette yaşadığı sorunlar beni de şaşırttı."

"Fakat şimdi her şeyi yoluna koydu. Şahsen taraftar gibi, ben de Sebastian'ın pes etmemesinden ötürü mutluyum."

"Monako'da beşinci sırada yer alması ve Bakü'de ikinci olması güzeldi. Bu sonuçlar hem ona hem de tüm Aston Martin takımına güven verecek. Bunlar kesinlikle hak edilen sonuçlar. Ancak herkesi aşırı beklentiler konusunda uyarmak gerekiyor."

"Mesela Paul Ricard, önceki iki yarışa kıyasla tamamen farklı özelliklere sahip. Orada aracın farklı zorluklarla karşılaşacağı yüksek hızlı uzun virajlar var. Teorik olarak pistin bu özellikleri AMR21'e uygun olmalı. Fakat Monako ve Bakü'de gördüğümüz güç düzeninin muhakkak Paul Ricard'da olacağına inanmıyorum." dedi.

Monako ve Bakü'de altı farklı takımdan beş farklı isim podyuma çıkmıştı. Monako'da Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) ve Lando Norris (McLaren) podyuma çıkarken, Bakü'de Sergio Perez (Red Bull), Sebastian Vettel (Aston Martin) ve Pierre Gasly (AlphaTauri) podyuma çıktı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, crosses the line to cheers from his team

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, crosses the line to cheers from his team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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