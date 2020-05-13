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Formula 1 / Son dakika

Haug: "Vettel, McLaren'a geçerse harika olur"

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Haug: "Vettel, McLaren'a geçerse harika olur"
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 18:42

Norbert Haug, Sebastian Vettel'in gelecek yıl McLaren'da yarışma kararı alması halinde bunun "harika" olacağını söyledi.

Norbert Haug, 22 yıldır boyunca yürüttüğü Mercedes motor sporları direktörlüğü görevini 2012 yılı sonu itibariyle bırakmıştı.

Zaman zaman açıklamalarda bulunan Haug, Sebastian Vettel'in Ferrari ile yollarını ayırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haug, adı McLaren ile anılan Vettel'in İngiliz ekibe geçmesinin harika olacağını düşünüyor.

Haug, “McLaren'da yarışan bir Vettel kesinlikle harika olurdu! Gelecek yıl takımın, Mercedes motorlarıyla bir adım daha atacağından eminim."

"Umarım Sebastian kariyerini bitirmez. Eğer bitirirse de Almanya ve uluslararası motor sporları dünyası gerçek bir şampiyonu kaybetmiş olur."

"Bunu tartışmak bile istemiyorum. Ferrari'den ayrıldıktan sonra başka alternatiflere sahip olmayacağını düşünmüyorum." dedi.

F1-Insider.com, bugün yaptığı bir haberde Vettel ile McLaren'ın 1+1 yıllık anlaşma imzalamaya yakın olduğunu iddia etti.

Fakat Motorsport.com'un kaynakları McLaren-Daniel Ricciardo görüşmelerinde sona yaklaşıldığını ifade ediyorlar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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